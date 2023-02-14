【视频】北约加大对乌克兰军火支援

乌克兰/北约

北约成员国会议试图加快向乌克兰交付武器和弹药

北约成员国于2月14日周二齐聚布鲁塞尔讨论加快对乌克兰的军火援助，包括是否提供战斗机等敏感问题。北约秘书长斯托尔滕贝格此前表示，北约各国已承诺向乌克兰提供大炮、装甲车和坦克、防空系统。请看France24的报道。

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北约成员国于2月14日周二齐聚欧盟总部布鲁塞尔讨论加快对乌克兰的军火援助，包括弹药和武器，以及是否提供战斗机等敏感问题，以便帮助乌克兰抵御俄罗斯准备的新攻势。

北约秘书长斯托尔滕贝格此前表示，北约各国已承诺向乌克兰提供大炮、装甲车和坦克、防空系统。

美国领导的乌克兰支持小组组织讨论并会作出进一步承诺向乌克兰提供武器弹药，该小组包括大西洋联盟的30个成员国外和还有十几个国家。

虽然盟国已经采取提高武器弹药生产的措施，但是为了应对俄罗斯的攻击，乌克兰目前弹药使用远远高于盟国目前的生产速度。

对此北约秘书长斯托尔滕贝格表示，首先在短期内，例如通过在周末工厂加班来提高弹药生产，随后在中期通过投资提高武器生产能力。

爱沙尼亚总理卡亚-卡拉斯建议欧盟应使用类似于抗击新冠病毒疫情购买疫苗的机制来推动国防工业，以生产更多武器弹药。

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