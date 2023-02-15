爱尔兰宣布关闭“黄金签证”投资移民计划

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爱尔兰司法部2月14日发表声明称，司法部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）今天获得政府批准，从明天（2月15日）营业结束后关闭投资移民计划（IIP），不再接受其他申请。

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哈里斯周二在宣布关闭该计划时说：“投资移民计划是在十多年前经济空前困难的时候设立的，目的是刺激对爱尔兰的投资，使之对国家产生战略和公共利益”。他称：“自成立以来，该计划为爱尔兰带来了大量投资，并由我的部门以最高的专业标准运作。”

哈里斯表示：“然而，重要的是，我们要不断审查所有方案，包括对更广泛的公共政策的任何影响，如该方案对文化、社会和经济的持续适当性和适合性。我们还采纳了欧盟委员会、欧洲委员会和经合组织等国际机构关于类似投资计划的一些报告和结论。”

哈里斯称：“考虑到所有这些情况，并根据内部和外部审查的结果，我建议现在是关闭该计划接受新申请的时候了，并已获得政府同意，从明天，即2023年2月15日营业结束后关闭该计划以接受进一步申请。”

爱尔兰司法部介绍称，自设立以来，该计划已批准了近12.52亿欧元的投资，使该国的许多经济和社会企业受益，包括社区和体育组织。声明指，该方案的结束不会影响到已经批准的现有项目或个人。爱尔兰司法部将继续监测现有获批项目的执行情况，并监测是否符合该方案的条款。关闭时该部门的现有申请将继续得到考虑。

爱尔兰政府在2012年推出了国际投资计划（IIP），以鼓励外来投资，在爱尔兰创造商业和就业机会。该计划的申请者被要求拥有至少200万欧元的个人财富。该计划还要求申请人至少投资100万欧元，为期至少三年，或50万欧元作为捐赠基金的一部分（或40万欧元作为联合捐赠基金的一部分）。

据《爱尔兰时报》报导，一份给爱尔兰政府部长们的私下简报说，对来自一个国家不断增加的申请进行尽职调查已经变得“极其困难”。简报还质疑了向“被动”民间社会捐赠的明显转变，称许多捐赠涉及“没有投资战略和很少创造就业机会”。还有人对该方案对其他资金流产生的“替代效应”表示关切。

简报称，申请人对该计划的了解来自于“中介代理的活动”的宣传。对爱尔兰公共政策的风险包括国际上对该计划的看法，以及对已批准的计划被视为得到“一定程度的官方批准”的担忧。

哈里斯向爱尔兰参议院表示：“促使我决定寻求政府批准从明天，2月15日营业结束时起停止向新的申请人提供国际投资计划的原因是，司法部官员向我提供了非常明确的建议——非常明确的强调性建议：该计划已经达到其目的。”

报导称，在2022年的1316份申请中，除41份外，都是来自中国的申请人，这是在猜测该计划可能被关闭后提交的创纪录的一年。爱尔兰司法部去年批准了306份申请，其中282份来自中国，10份来自美国，14份来自世界其他地区。前一年批准了251份中国申请，其他国家有13份。

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