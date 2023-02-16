西班牙通过法案 16岁以上可自由变更登记性别, 欧盟部分国家在荷尔蒙干预问题上持谨慎退缩态度

性别议题

西班牙国会2月16日投票通过一份跨性别法案，允许所有年满16岁者变更身分证上登记的性别。西班牙国会以191票赞成、60票反对及91票弃权通过法案，成为少数国家允许人民只须要通过声明，就能变更自己国民身分证上的性别。

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西班牙左派联合政府本来已经不稳，这项立法又制造重大裂痕。这是西班牙平等部推动的标志性法案，部长由激进左翼政党「我们可以」（Podemos）的代表孟蒂罗出任，这个党是社会党领导的联合政府当中较小的联盟党。

在此之前，在西班牙只有成年人才能要求改变身分证上的性别，且必须出具医学报告证明自己有「性别不安」（gender dysphoria），并且提交为期2年荷尔蒙治疗的证明。未成年人则必须取得法官同意。

新法取消所有这类要求。而14至15岁国民在双亲或法律监护人同意下，也可申请改变身分证上性别；12至13岁者则须取得法官同意。

不过，一些在跨性别立法上开先驱的欧洲国家，近几年却开始持更加谨慎态度。

法国医学院在变性问题上已经发出呼吁，要求在医学上对年轻的病人要非常谨慎， 对荷尔蒙干预疗法采取尽可能保留的态度。。

瑞典政府一年前已经决定， 除了极少数特殊情况， 停止对未成年人的荷尔蒙变性干预措施。瑞典政府表示在这个问题上要更加小心一点。另外瑞典对未成年的青少年切除乳房的请求也采取了大规模的限制措施。

芬兰从2020年开始也对未成年人的荷尔蒙变性干预措施作出了和瑞典差不多的刹车决定。

英国上个月也没有给苏格兰变性法放行。在苏格兰，一个男人在变性前强奸了两名妇女而被判刑入狱。到了监狱里他变性了，成了女人，就被关到女牢里，这在苏格兰引起轩然大波。

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