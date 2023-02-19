卡德罗夫：未来计划建立自己的雇佣兵组织

俄罗斯/政治/乌克兰

据塔斯社报导，车臣领导人卡德罗夫（Kadyrov said）2月19日通过社交媒体平台表示，鉴于俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团在乌克兰战场上取得的成功，他计划在完成国家服务生涯后成立一家私人军事公司。

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据路透社报导，瓦格纳集团和其他雇佣兵组织在传统的俄罗斯正规军指挥结构之外的异军突起，引起了西方外交官的担忧，即这些团体有朝一日可能对俄罗斯的稳定构成威胁。

卡德罗夫周日在社交媒体“电报”平台上写道：“现在可以说，瓦格纳已经无可争议地证明了其在军事方面的有效性，并为有关其权宜之计的猜测划清了界限。”

卡德罗夫续称：“毫无疑问，这种专业单位是必要的，也是需要的。这就是为什么我计划在完成我的国家服务生涯后，为我们亲爱的兄弟叶夫根尼·普里戈津(Yevgeniy Prigozhin)提供竞争，并建立一个私人军事公司。我想我一定会成功的。”

普里戈津是瓦格纳集团的创始人，人称“普京的厨师”，因为他旗下的餐饮公司为克林姆林宫提供服务。在经过多年否认他与瓦格纳集团的联系后，普里戈津最终于2022年9月26日承认他是其创始人。

据卡德罗夫称，瓦格纳集团在乌克兰战场上取得了令人印象深刻的成果。他补充说：“尽管有种种困难，瓦格纳在任何情况下都能实现自己的目标”。卡德罗夫和普里戈津都在乌克兰领导着基本独立于俄罗斯正规军的部队，是普京的坚定盟友，但他们也曾在公开场合批评俄国防部。

近来，瓦格纳集团在俄罗斯入侵乌克兰的战争中发挥着越来越突出的作用，带头对乌东顿涅茨克地区的巴赫穆特镇进行了长达数月的攻击。

路透社报导指，越来越多的证据表明，克里姆林宫已经采取行动，遏制其认为普里戈津的过度政治影响力，命令他停止对俄罗斯国防部的公开批评，同时建议官方媒体停止提及他或瓦格纳集团的名字。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）本月17日向媒体介绍称，自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，瓦格纳集团已经遭受了超过3万人的伤亡，其中约有9000名战士阵亡。美方估计自去年12月以来，在乌克兰被杀的瓦格纳集团战士中90%都是罪犯。

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