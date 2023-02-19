波兰总理：俄罗斯的本性就是征服其他国家

波兰/美国/欧洲

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）在周日播出的电视采访中表示，他将与即将访问波兰的美国总统拜登（Joe Biden)探讨增加驻波美军人数并使其长期化的问题。莫拉维茨基还在采访中重申：“乌克兰必须获胜，俄罗斯必须被击败。”

广告 继续浏览后续

拜登将于本月21日至22日访问波兰，并参加北约布加勒斯特9国特别峰会。由罗波两国总统共同倡议的“布加勒斯特9国模式”于2015年在布加勒斯特召开首次峰会，参加这一模式的9个北约东翼成员国包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和匈牙利。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）预计也将在下周到访波兰，并与在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际到访欧洲，前来强调对乌支持的拜登举行会晤。就拜登和泽连斯基的访问计划，莫拉维茨基向美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全国》节目表示：“我预计，我们的韧性和我们在乌克兰击败俄罗斯的共同努力将得到非常有力的确认，因为不如说，一些西欧政治家说，俄罗斯不能赢得这场战争，乌克兰不能被打败”。

莫拉维茨基说：“我们必须改变这种模式，我们必须说：乌克兰必须获胜，俄罗斯必须被打败。我相信拜登总统的话会让所有欧洲人放心，美国在这场为自由与和平的斗争中与我们同在。”

莫拉维茨基还指出，相信北约希望乌克兰赢得这场战争并夺回被俄方占领的领土。他解释说：“我绝对相信，这是我们如何恢复和平与稳定的唯一途径。我无法想象普京和克里姆林宫赢得这场战争，然后和平与稳定就在我们身边，因为俄罗斯的本性就是征服其他国家。”

莫拉维茨基接着说：“俄罗斯实际上有些20世纪最糟糕的部分，殖民主义、帝国主义、民族主义，这就是他们所说的‘俄罗斯世界’的本性，这就是为什么这是我们历史上的一个关键时刻。”

就记者提问，“拜登总统说，他认为战争必须以对乌克兰有利的谈判解决方式结束。您去年说，波兰不与罪犯谈判：‘没有人与希特勒谈判，你会与希特勒谈判吗？与斯大林？与波尔布特？’ 您是说如果普京继续执政，和平是不可能的？”

对此，莫拉维茨基回答说：“我刚从慕尼黑会议来这里接受这个采访。慕尼黑安全会议，是当今交换意见的非常重要的平台。但是在1938年，有另一场慕尼黑会议，在那里，所有西方世界的领导人都向希特勒屈服，他们相信他们是在给他们的国家带来和平。而一年后，第二次世界大战爆发了。”

莫拉维茨基补充说：“当然，我们可以进行谈判，但必须在乌克兰人自己提出的条件和定义下进行。要由他们来定义什么条款和条件可以接受与克里姆林宫进行谈判”。

就记者谈到波兰作为北约盟国接待着1.1万名轮换的美军人员，拜登政府是否会相应波兰政府提出希望增加这一数字并使驻波美军长期化的提问，莫拉维茨基表示：“我们正在与拜登总统的政府讨论使他们的存在更加持久并增加他们。但是我也非常感谢他们送来新的爱国者系统和其他非常现代化的武器和弹药。”

莫拉维茨基指出：“因为在某种程度上，这也代表着士兵的存在。当然，这两者是相辅相成的。我还记得拜登总统去年秋天的话，从他上次在波兰的访问中，他说，北约国家的每一寸或每一平方英寸的领土，都将得到保卫，俄罗斯不会对这些国家进行任何侵犯。”

莫拉维茨基说：“我确实相信，北约国家，我们都是非常安全的。但这不仅仅是关于我们。这也是为了在我们周围创造稳定，在我们的直接邻国。如果我们不把乌克兰纳入北约和欧盟，乌克兰将永远是一个区域，一个缓冲区，这是不对的。”

莫拉维茨基还提及，正如与战争开始时乌克兰能获得西方的防空系统和主战坦克在当时是令人无法想象的，“我相信，战斗机也是如此，最终会有来自西方的战斗机，交付给乌克兰。波兰的立场是，我们可以做到这一点，但只有在与其他北约盟国联合，特别是在美国的领导下。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅