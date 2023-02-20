俄罗斯导弹轰炸威胁下看拜登是如何抵访基辅的

乌克兰/美国

美国总统拜登在俄罗斯全面入侵乌克兰一周年之前首次访问乌克兰。乌克兰方面一直要求拜登对基辅的访问。美国关注拜登访问基辅的安全问题。拜登抵访之际，基辅响起空袭警报。拜登访问基辅，是临时决定，准备时间不超过一个星期。

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美国总统拜登 (Joe Biden) 于周一今天上午抵达基辅，这是拜登自俄罗斯于 2022 年 2 月发动全面入侵以来首次访问乌克兰。

乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 证实拜登在基辅城里，并在社交媒体上发布了一张两人站在乌克兰和美国国旗前的照片。

“拜登，欢迎你来到基辅！你的访问是对所有乌克兰人的支持的一个极其重要的标志。”泽连斯基在Telegram上用乌克兰语和英语说道。拜登在他自己的推特中说：“在我们临近俄罗斯野蛮入侵乌克兰的周年纪念日之际，我今天在基辅会见泽连斯基总统，并重申我们对乌克兰民主、主权和领土完整的坚定承诺。”

据Politico报道说，鉴于许多欧洲国家领导人此前曾前往基辅访问，以表明他们对乌克兰的支持，因此要求拜登前往乌克兰的压力越来越大。但确保总统的安全一直是美方关注的问题，因为基辅经常是俄罗斯导弹袭击的目标。事实上，当拜登与泽连斯基今天一起在基辅出现时，乌克兰首都响起了空袭警报。

拜登于当地时间上午8点抵达基辅，美国驻乌克兰大使布里奇特布林克在那里迎接。拜登称，“很高兴回到基辅。”拜登在马林斯基宫会见泽连斯基时说，“一年后，基辅站起来了。乌克兰站起来了。民主阵营站起来了。”泽连斯基则回答说，“非常感谢总统先生在乌克兰的重要时刻到来。”拜登说：“我这么说有点冒昧，但我认为美国总统在侵略战争开始的周年前夕在场很重要。因为正如泽连斯基总统所记得的那样，当时我警告全世界普京将要发动军事进攻。”

据华盛顿邮报今天报道称，关于美国总统可能在俄罗斯入侵一周年之前访问的报道在当天早些时候开始流传，因为有人看到美国军用喷气式飞机在波兰边境附近盘旋，基辅居民在社交媒体上发布了基辅当地一些戒严和加强警卫的视频，包括在市中心和美国大使馆附近。乌克兰外交部长德米特罗·库列巴也取消了原定于周一访问欧盟外交事务委员会的布鲁塞尔之行计划。

乌克兰外长库列巴说，“拜登的这次访问是乌克兰人民和泽连斯基总统的胜利。该访问是为了乌克兰和整个自由世界的胜利而真实的奋不顾身。”

乌克兰外交部副部长安德烈·梅尔尼克此前暗示hui有重大消息，他在电视上表示“很快”就会有令人振奋的消息宣布。

乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克称拜登对乌克兰首都的访问具有“历史性”和“战略性”意义。他感谢美国国家安全顾问杰克沙利文帮助计划实施这次访问。

一名乌克兰政府官员告诉 POLITICO，乌克兰人“长期以来一直要求这次访问。” 这位官员补充说，这次访问是在“非常短的时间内”准备的——大约一周，“通过耶尔马克和库勒巴的沟通渠道进行，并保持了最高程度的保密”。”

拜登原定于周一前往波兰，这为出人意料的乌克兰之行提供了机会。预计拜登下一步将前往华沙，他将于周二发表演讲，庆祝乌克兰有能力抵御俄罗斯总统普京军队的侵略战争。

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