政治

欧洲 – 意大利总理梅洛尼20日在华沙表示，乌克兰可以放心，意大利将给该国民众提供100%的财政、军事和人道援助。她还表示，波兰是西方道德和物质的桥头堡。去年12月底，意大利总理办公室曾发布声明指，“梅洛尼重申意大利政府在政治、军事、经济和人道领域对基辅的全力支持，以修复能源基础设施并致力于乌克兰未来的重建”。另据最新消息，在华沙短暂停留后，意大利总理在俄国进攻乌克兰一周年前几天前往基辅。梅洛尼在华沙一次记者会上重申，“意大利对抵抗俄罗斯入侵的支持将是坚定不移的。”

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意大利前总理贝卢斯科尼2月13日曾表示说，若他仍为政府领导人，他不会寻求与乌克兰总统泽连斯基见面，因为他认为俄乌战争应归咎泽连斯基；意大利政府仍表示坚定支持乌克兰。

86岁的贝鲁斯科尼（Silvio Berlusconi）在俄罗斯入侵乌克兰之前，经常吹嘘自己与俄国总统普京（Vladimir Putin）的私交，他在去年9月引发一场风暴，指称普京是被“逼”进攻乌克兰，想让“正派人士”掌管基辅。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）10日指责法国，在巴黎为泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举办一场与法德领袖共进晚餐的宴会，而将其他欧洲盟邦排除在外，此举危害了欧盟团结因应乌克兰危机的行动。

贝鲁斯科尼在伦巴底大区（Lombardy）告诉记者：“我永远不会与泽连斯基进行会谈，因为我们正目睹乌克兰蒙受灾祸、乌国士兵和平民遭到屠杀。”

贝鲁斯科尼还表示说，如果泽连斯基停止攻击顿巴斯第区（Donbass）的两个分离主义共和国，这场战争就不会发生。“因此，我对这位先生（泽连斯基）的行为做出非常、非常负面的评价。”

贝鲁斯科尼也敦促美国向泽连斯基施压，并扬言要停止向乌克兰运送武器；他也承诺，如果乌克兰同意立即停火，将对乌克兰提出大规模援助计划。

梅洛尼的办公室表示，意大利政府对乌克兰的支持是“坚定且深信不疑，正如计划中所作的明确陈述，而在国会表决中获得大多数人支持相关决策，也可证实这点”。

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