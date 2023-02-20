拜登明抵波兰 力挺乌克兰并强化抵抗俄罗斯侵略的联盟

美国/波兰/乌克兰/拜登

就在乌克兰战争打响一周年日子前两天，美国总统拜登预计于2月21日和22日访问波兰。拜登希望表达对乌克兰人民的支持。拜登选择波兰为此行访问地，具有重要的象征意义。

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美国总统拜登对波兰的高度象征性访问。据本台在华沙的记者报道称，这是拜登一次非常有象征意义的访问。首先，因为波兰与乌克兰接壤。拜登去基辅的风险可能太高，无法向乌克兰人民传递他所想说的全部信息，所以去波兰也许更好。

而波兰仍然是接受了近150万乌克兰逃离战争的难民的国家，难民中的大多数人现在住在华沙。引起关注的是，乌克兰难民被邀请参加拜登在华沙极具标志性的皇家城堡的演讲活动。

就像现在乌克兰的一些城市一样，华沙在第二次世界大战期间被摧毁，之后被重建。对美国总统来说，这种重建是非常的意义。

预计拜登将成为聚焦。自周末以来，华沙皇家城堡周围已经设置了巨大的屏幕，以便让更多的民众能够聆听拜登演讲以及访问进展。而且预计会有很多人上街游行力挺乌克兰。

对波兰来说，这也是一次历史性的访问，因为这是继2022年3月的上一次访问之后，美国总统首次在不到一年的时间里两次到访波兰。

自乌克兰战争开始以来，美国与波兰这两个国家的合作更加紧密，尤其是在北约内部。一年来，华沙一直在努力帮助邻国乌克兰，波兰政府迅速向乌克兰送去了现代装备，乌克兰则用美国的武器代替过去俄式武器。

波兰还游说德国，允许北约盟国向乌克兰运送豹式坦克。通过抵访波兰，拜登也在感谢波兰的所有努力。过去一年，波兰一直处于该地区战争威胁的中心地位。在运送装备和培训乌克兰士兵使用西方武器之间，波兰在北约内已经占据不可缺少的地位。

而为了突出此意义，拜登还将与布加勒斯特集团进行会谈，该集团将北约东翼的九个国家聚集在华沙周围。他们将讨论这些国家在乌克兰战争冲突中应采取的战略和行为，这些国家大多与俄罗斯或乌克兰接壤，波兰显然是其中的一个重要部分。

华沙希望北约，尤其是美国军队，能够长期驻扎在波兰境内。

此外，一些观察家认为，泽连斯基可能会与拜登同场一起发表讲话。这位乌克兰总统可以利用他上周的欧洲之行，在返回乌克兰之前在波兰做停留。

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