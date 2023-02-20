拜登突访基辅 泽连斯基大赞

美国/拜登/乌克兰

中国外交负责人王毅抵达莫斯科之际，美国总统拜登出人意料突然访问乌克兰，在基辅与乌克兰总统泽连斯基握手拥抱，泽连斯基大赞。美国总统拜登计划21日才抵达欧洲访问波兰，只是说研议基辅之行安全考量。拜登突访基辅，让世界吃惊。美国此举显示支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略战争的决心与示范。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登周一对基辅进行了突然访问，在俄罗斯入侵一周年祭日的前夕，拜登承诺为美国的乌克兰盟友提供新的武器装备和坚定不移的支持。

据拜登稍早称，"我将宣布交付其他常规设备，包括火炮弹药、反装甲系统和空中监视雷达。"美国总统在白宫关于他首次访问乌克兰的一份声明中预告说。

拜登在与乌克兰总统泽连斯基总统的新闻发布会上，宣布5亿美元的额外援助，称军援细节将在未来几天宣布。

拜登在谈到对乌克兰首都的访问时说：“我认为至关重要的是，对美国对乌克兰的支持不能有任何怀疑。”

法新社说，乌克兰非常需要有大炮和坦克的远程弹药，以对抗俄罗斯的新攻势，并发动反击，重新夺回莫斯科军队在东部和南部占领的领土。

在拜登先生首次访问基辅之前，许多欧洲领导人曾在乌克兰首都进行过访问，泽连斯基也于去年12月在华盛顿进行过访问。

泽连斯基称拜登的突访是一个 "极其重要的支持信号"。泽连斯基还告诉记者，与美国总统一起，两人想讨论 "如何在今年赢得战争"。他说，美国对乌克兰的军事支持表明，俄罗斯没有机会赢得这场战争。

据法新社记者指出，周一美国总统抵访基辅时，当地防空警报骤然响起。拜登与泽连斯基总统一起，从他们停留了几分钟的教堂出来，这时警报声响起。拜登与泽连斯基都没有显示任何恐慌。

这位美国总统还对乌克兰人在面对入侵者时的顽强精神表示钦佩。拜登说："乌克兰民众何止是英雄！"

法新社说，美国总统的访问正值乌克兰在东部面临战事加剧之际，俄罗斯希望在秋季遭受屈辱性挫折后突破前线，重新获得侵乌战争主动权。

俄罗斯总统普京宣称将于周二在莫斯科发表重要讲话。一般认为普京预计将主要关注乌克兰的战争。法新社称这位克里姆林宫的主人于2022年2月24日发动了对邻国乌克兰的入侵，普京声称基辅正在策划对东部讲俄语的人口进行种族灭绝，而且西方想利用乌克兰领土来削弱俄罗斯。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅