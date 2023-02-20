普京在拜登出访基辅前几小时前被美国官方告知

美国/乌克兰/俄罗斯

美国总统拜登20日突然访问乌克兰基辅。尽管美国组织拜登的行程极端保密，但在拜登抵达基辅前几小时，美国官方告知俄罗斯官方拜登访问基辅消息。消息没有确指美国是在拜登离开美国前几小时告知普京，还是在拜登抵访基辅前几小时，告知普京拜登访问地消息。

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据美国白宫国家安全顾问杰克-沙利文今天告诉记者，美国曾在拜登总统出发前就其对乌克兰的访问向俄罗斯发出警告，以避免冲突。沙利文说，“我们确实警告过俄罗斯人，拜登总统将前往基辅。” 沙利文说："我们在拜登出发前几个小时就这样发出了情况通报。”

沙利文今天也在基辅。他说，"由于这些交流的敏感性质"，他不想 "讨论俄罗斯如何回应，或我们信息的确切性质"。

法新社说，美国总统周二抵达基辅，对乌克兰进行了一次特殊的访问，这是自2022年2月24日俄罗斯开始入侵以来的第一次。此行是在最保密的情况下安排进行的。

拜登周日清晨离开华盛顿附近的一个空军基地。然而，白宫通讯主任凯特-贝丁菲尔德表示，在行程完全结束之前，她不能透露美国总统是如何前往乌克兰首都的。

据沙利文说，这次拜登的访问需要整个美国政府采取额外的后勤和行动安全措施，以将一个固有的风险行动降至可控的风险水平。

美国白宫国家安全顾问说："当然，像这样的行动总是有风险的（......），拜登总统认为进行这次访问很重要。

据该报道，只有两名记者被允许陪同总统。

拜登此次访问基辅，是自2008年以来美国总统首次访问乌克兰，此前，一些欧洲领导人也曾访问过乌克兰首都，泽连斯基也曾于12月访问过华盛顿。

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