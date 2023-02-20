泽连斯基对德国媒体也警告中国军援俄罗斯将引爆第三次世界大战

乌克兰/俄罗斯/中国

乌克兰总统泽连斯基周一今天在接受德国报纸《世界报》采访时警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的战争，泽连斯基并表示这样做会引发一场世界大战。泽连斯基称希望中国站在乌克兰一边，但现在看，他认为这是不可能的。

广告 继续浏览后续

据南华早报今天引述德国《世界报》时称，乌克兰总统泽连斯基发表这番言论时，中国表示，美国没有资格对中国提出要求，并对中国与俄罗斯关系指手画脚；此前美国最高外交官在周末警告中国外交官员，反对北京在乌克兰战争中向俄罗斯提供武器。

泽连斯基在接受德国《世界报》采访时说，"对我们来说，重要的是中国不在这场战争中支持俄罗斯联邦。"泽连斯基还告诉德国《世界报》，"事实上，我希望中国能站在我们这边。然而，目前，我认为这是不可能的。"

泽连斯基警告说，"但我确实看到了一个机会，中国可以对这里发生的事情做出务实的评估。" 据泽连斯基称，"因为如果中国与俄罗斯结盟，就会有一场世界大战，我确实认为中国意识到了这一点。"

南华早报称，北京拒绝美国关于中国可能军援俄罗斯的错误说法。

美国国务卿布林肯周六警告中国高级外交官王毅，如果中国向俄罗斯入侵乌克兰提供物质支持，后果不堪设想，他在两人会面后接受采访时说，华盛顿担心北京正在考虑向莫斯科提供武器。

王毅周一在访问莫斯科之前在布达佩斯说，中国和匈牙利准备与其他国家合作，以停止目前的战争敌对行动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅