泽连斯基：“我还没有看见侵乌战争里有中国武器 但如果有那将有第三次世界大战危险”

乌克兰/俄罗斯/中国/意大利

乌克兰总统泽连斯基接受意大利Corriere della Sera 意大利晚间邮报采访，谈及乌克兰战争进展与前景展望。该采访由意大利共3家著名大型媒体籍由意大利总理梅洛尼即将访问基辅而作的行前采访。该采访内容由多家推特账号公布。泽连斯基回答提问涉及意大利极右领导人贝卢斯科尼死铁忠于普京，以及中国被美国警告或在准备向俄罗斯提供乌克兰战争武器援助等敏感内容。泽连斯基肯定，目前没有发现侵乌战争中俄罗斯使用中国军援的武器，但警告，如果中国提供武器给俄罗斯侵战乌克兰，那将是第三次世界大战。

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据Corriere della SeraCorriere della Sera报道称，泽连斯基在受访时首先感谢说，"感谢意大利选择给我们送武器。 梅洛尼很坚强，会把她的政府团结起来，决定支持基辅。"

泽连斯基是在他位于乌克兰首都基辅中心的总统办公室接待了意大利记者。就贝卢斯科尼，泽连斯基幽默地说，"贝卢斯科尼关于支持普京的讲话？如果他喜欢伏特加，我们也可以送给他呀。我们乌克兰有很好质量的伏特加！"

泽连斯基称，"与梅洛尼我们刚在布鲁塞尔见过面，我很高兴，也欢迎她来访问乌克兰。我们在基辅已经等了她很久了。自战争开始以来，马里奥-德拉吉的意大利政府选择支持我们，这是一个重要的步骤，贵国在接受乌克兰成为欧盟的正式成员方面发挥了决定性作用。而今天这一切都进展顺利。事实上，在梅洛尼被任命为总理后，我立即与她进行了一些长时间的、非常亲切的电话交谈，我注意到她正朝着意大利政府连续性的方向发展。'

泽连斯基接受意大利《晚间邮报》，《共和国报》和《24小时报》联合采访，采访时间近一个半小时。

报道说，采访期间，空袭警报突然响起，但泽连斯基决定不下防空洞避难。战争仍在继续。

报道问，鉴于华盛顿和北京之间的关系日益紧张，美国人表示担心中国可能向俄罗斯输送武器。这种担心有可能吗？

据泽连斯基回答说，'这个问题很复杂。我个人已经通过直接和公开渠道向中国领导人呼吁，不要在这场战争中向俄罗斯人提供任何支持。我希望北京保持务实的态度，否则我们有第三次世界大战的风险，我想他们很清楚这一点。自20世纪90年代初以来，布达佩斯备忘录和此后的所有协议，中国一直遵守他们的承诺。我个人希望国际社会能够共同支持我的10点和平计划，其中包括美国、中国和大国对捍卫世界安全的保证。我不再相信保持中立是可能的，必须做出选择。我的计划旨在实现全球和平。我们与中国的关系一直很好，多年来我们有着紧密的经济关系，不改变这种关系符合所有人的利益。全球的挑战就是避免任何核冲突的风险。

采访记者问，但是，你是否发现中国的武器已经到达俄罗斯人手中？

泽连斯基回答称，“迄今我们没有看到中国武器。”

采访记者问，然而，普京改变了战争的类型，准备进行一场持久的冲突，你能抵抗吗？

泽连斯基回答说，"我们正在为一场短期战争和我们的胜利做准备。它越快，我们的伤亡就越少，在2014年，冲突冻结了，对我们来说并不顺利。明斯克协议给了普京时间来准备去年的突然袭击，我们不会再次落入同样的陷阱。我们的士兵更有决心，因为他们是在保卫自己的家人，保卫自己的家园。另一方面，我们已经看到，对莫斯科的经济制裁是一个很大的帮助，它们给了我们时间和空间来组织自己'。

采访记者提问说，“你不担心如果这场战争持续更长的时间，盟军的支持可能在某个时候消失吗？”

泽连斯基说，“没有人喜欢单独作战。但任何认为在某个时刻我们可能被抛弃的人，意味着他没有理解我们战斗的深层理由。我们不是三百个斯巴达人，我们也不觉得自己是英雄，但我们知道在我们身后有欧洲，有那些了解俄罗斯威胁的危险的人。”

意大利记者提问：“你知道吗，意大利最近的一项调查发现，只有50%的意大利人认为普京是侵略者？”

据泽连斯基说，“这并不意味着其他50%的人是亲俄的。我认为有相当一部分人是无动于衷的，他们害怕战争，害怕能源成本提高，害怕通货膨胀。简而言之，就是那些不希望有任何麻烦的正常人。我的努力是解释为什么我们要自卫，回顾入侵的恐怖，暴力，就像突然有一个强盗到你家里来偷东西，强奸你的女儿并杀死你。我想告诉意大利人，在这里我们和你们一样，我们吃你们一样的食物，我们爱我们的孩子，我们为生存而战'。”

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