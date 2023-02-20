英媒：拜登力挺泽连斯基之际 普京得到中国明显外交支持

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美国总统拜登周一对基辅进行了一次未经宣布的访问，向乌克兰总统泽伦斯基承诺，只要需要，华盛顿将与乌克兰站在一起，这是在乌克兰遭侵战争一周年之际，美国向乌克兰强烈表示支持。俄罗斯周一收到了明显的外交支持信号，中国外交高官王毅今天抵达莫斯科作正式访问。

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美国总统拜登在战争周年纪念日前夕在基辅发誓只要乌克兰需要就提供支持。据路透社今天报道称，当拜登在那里时，警报器在乌克兰首都响起，但没有关于俄罗斯导弹空袭的后续报告。

美国总统承诺再提供价值 5 亿美元的武器装备，包括火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及对俄罗斯实施更严厉的制裁。乌克兰总统泽连斯基告诉拜登，他的访问是“支持所有乌克兰人的极其重要的标志”。

拜登的这次访问是在俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)宣布将发表重要讲话的前一天进行的。普京预计将阐述俄罗斯在他现在称之为针对西方武装力量的代理人战争的第二年的目标。

最近几周，俄罗斯在东部前线的冰冻战壕中进行的袭击迄今仅取得了微薄的进展。基辅和西方认为，在普京发动欧洲自第二次世界大战以来最大的战争一年后，这是一种推动普京取得胜利的动力。

路透社说，莫斯科周一收到了明显的外交支持信号。预计中国外交部长王毅将在俄罗斯首都举行会谈。在公开场合，尽管在入侵前几周与俄罗斯签署了“无上限”的友好条约。但中国迄今在冲突中称保持中立。

美国最近几天表示，美国担心中国可能会开始向莫斯科提供武器。

中国外交部发言人汪文斌今天表示，美国“无权向中国指手画脚提出要求”，中国“与俄罗斯的全面合作伙伴只关系”是两个独立国家的事情。

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