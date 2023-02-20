军事

荷兰称俄拟破坏重要基础设施 派船测绘北海风力发电厂

发表时间：

Ce que nous avons vu ces derniers mois, c’est que des acteurs russes essaient de comprendre comment l’approvisionnement énergétique en mer du Nord est organisé, afin de le perturber », affirment les services de renseignement néerlandais
Ce que nous avons vu ces derniers mois, c’est que des acteurs russes essaient de comprendre comment l’approvisionnement énergétique en mer du Nord est organisé, afin de le perturber », affirment les services de renseignement néerlandais © AFP
作者： 法广
3 分钟

欧洲 – 荷兰军事情报和安全局（MIVD）2月20日表示，俄罗斯近月试图搜集情报，破坏荷兰在北海的重要基础设施。

广告

路透社报导，军事情报和安全局局长史威廉斯（Jan Swillens）在记者会上表示，当局在北海离岸风电场发现一艘俄罗斯船只，这艘俄船试图测绘能源设施的图资。

史威廉斯说，这艘俄船最后在荷兰海军和海岸防卫队的护送下驶离。

“近月来，我们看到俄罗斯人员试图摸清北海能源系统的运作方式。这是我们首次发现。”

“俄罗斯正在测绘我们在北海的风力发电厂运作方式。他们对于要如何破坏这项能源基础设施非常感兴趣。”

荷兰军事情报和安全局和荷兰情报与安全总局（AIVD）20日在一项联合发表的报告中指出：“关键离岸基础设施，像是网路电缆、天然气管线以及风电场，已成为俄罗斯破坏行动的目标。”

他们说：“俄罗斯正在秘密测绘这项基础设施的图资，他们现在从事的活动显示准备进行扰乱和破坏的行动。”

他们还说，俄罗斯对荷兰水资源和能源供应的潜在威胁是可以想像的

荷兰18日宣布将驱逐数名俄罗斯外交官，同时指责莫斯科持续以从事外交活动的名义从事间谍行动。

荷兰并下令关闭俄国驻阿姆斯特丹贸易办事处，同时也宣布将关闭荷兰驻圣彼得堡的领事馆。

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事