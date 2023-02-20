荷兰称俄拟破坏重要基础设施 派船测绘北海风力发电厂

军事

欧洲 – 荷兰军事情报和安全局（MIVD）2月20日表示，俄罗斯近月试图搜集情报，破坏荷兰在北海的重要基础设施。

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路透社报导，军事情报和安全局局长史威廉斯（Jan Swillens）在记者会上表示，当局在北海离岸风电场发现一艘俄罗斯船只，这艘俄船试图测绘能源设施的图资。

史威廉斯说，这艘俄船最后在荷兰海军和海岸防卫队的护送下驶离。

“近月来，我们看到俄罗斯人员试图摸清北海能源系统的运作方式。这是我们首次发现。”

“俄罗斯正在测绘我们在北海的风力发电厂运作方式。他们对于要如何破坏这项能源基础设施非常感兴趣。”

荷兰军事情报和安全局和荷兰情报与安全总局（AIVD）20日在一项联合发表的报告中指出：“关键离岸基础设施，像是网路电缆、天然气管线以及风电场，已成为俄罗斯破坏行动的目标。”

他们说：“俄罗斯正在秘密测绘这项基础设施的图资，他们现在从事的活动显示准备进行扰乱和破坏的行动。”

他们还说，俄罗斯对荷兰水资源和能源供应的潜在威胁是可以想像的

荷兰18日宣布将驱逐数名俄罗斯外交官，同时指责莫斯科持续以从事外交活动的名义从事间谍行动。

荷兰并下令关闭俄国驻阿姆斯特丹贸易办事处，同时也宣布将关闭荷兰驻圣彼得堡的领事馆。

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