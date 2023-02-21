乌克兰发誓追究并惩罚普京 拜登讲话强调独裁与民主国家在世界展开决斗

乌克兰/俄罗斯/美国

俄罗斯侵乌战争一周年前夕，俄罗斯总统普京与美国总统拜登各自发表立场截然不同的讲话。

俄罗斯总统普京今天发布乌克兰战争一周年讲话，决定继续在乌克兰的战争计划。普京指控乌克兰与欧美威胁俄罗斯生存。乌克兰与美国完全拒绝普京的讲话。乌克兰总统泽连斯基决心追究俄罗斯。

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据法新社报道称，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的参谋长安德烈-耶尔马克（Andrey Iermak）在俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在莫斯科向全国发表讲话后说，乌克兰将 "追捕和惩罚 "俄罗斯。

该官员说，"简而言之，俄罗斯在战略上目前处于僵持状态。乌克兰的任务是将俄罗斯军队赶出乌克兰，并对他们的一切罪行进行惩罚。"

据法新社，美国一位高级官员今天谴责俄罗斯总统普京指责西方对俄罗斯的威胁使俄罗斯有理由入侵乌克兰，是荒谬的。

美国白宫国家安全顾问杰克-沙利文指出，“没有人要攻击俄罗斯。” 沙利文告诉记者说：“俄罗斯受到来自乌克兰或其他任何人的某种军事威胁，这种想法就是荒谬的。”

沙利文在预告美国总统拜登定于格林尼治标准时间周二16时30分在波兰华沙皇家城堡发表的演讲时说，拜登将不会概述任何通过外交手段结束乌克兰战争的计划。相反，拜登将侧重于从乌克兰战争中吸取更广泛的教训，拜登认为这是民主国家和专制政权之间全球斗争的一个 "拐点"。

沙利文说，"因此，拜登的讲话将具体论及乌克兰战争，但当然也会强调试图破坏基本原则的侵略者和试图维护这些原则的民主国家之间正在进行的更广泛的斗争。"

法新社说，在华沙和莫斯科，美国总统拜登和俄罗斯总统普京都在周二发表决斗演说，就俄罗斯入侵乌克兰的问题提出两种截然相反的观点，这是发生在美国总统拜登突然访问基辅的第二天。

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