侵乌战争一周年之际 普京加大核威胁 退出核限制条约

俄罗斯/乌克兰/核武器

俄罗斯总统普京今天就乌克兰问题向西方发出核警告，俄罗斯暂停双边核武器控制条约，并宣布新的战略系统已投入战斗值班。普京还警告说可能恢复核试验。

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据路透社今天报道称，普京就乌克兰问题向西方发出核警告。自从下令发动一场引发自冷战以来与西方最大规模对抗的入侵乌克兰战争将近一年后的今天，普京表示俄罗斯将实现战争目标，并指责西方试图摧毁俄罗斯。

普京警告美国说，美国正在将战争激化为一场全球冲突。普京并表示俄罗斯将暂停参与《新削减战略武器条约》。

《新削减战略武器条约》是莫斯科和华盛顿之间的最后一项主要军备控制条约。它限制了世界上两个最大核大国可以部署的核弹头数量，并将于 2026 年到期。

路透社说，普京面对俄罗斯政治和军事精英说，“我今天被迫宣布，俄罗斯将暂停参与《削减战略武器条约》。”这位俄罗斯领导人在没有引用证据的情况下说，华盛顿的一些人正在考虑恢复核试验。普京说，因此，俄罗斯国防部和涉核单位应该准备好在必要时测试俄罗斯的核武器。普京说：“当然，我们不会首先这样做。但如果美国进行核试验，那么我们也会进行核试验。”

普京威胁说，“一周前，我签署了一项法令，将新的陆基战略系统投入战斗值班。”

目前尚不清楚俄罗斯哪些陆基系统已投入战斗值班。

俄罗斯和美国仍然拥有冷战遗留下来的庞大核武器库。美国与俄罗斯是迄今为止最大的核大国，拥有世界上90%的核弹头。新 START 条约限制双方在部署的洲际弹道导弹、潜艇弹道导弹和重型轰炸机上的弹头数量不得超过 1,550 枚。但到 2018 年，双方就都达到了封顶限制。

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