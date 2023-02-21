侵乌战周年普京讲话谴责欧美向乌克兰提供武器威胁俄罗斯生存 发誓继续打仗

俄罗斯/普京/乌克兰

俄罗斯总统普京今天发表战争一周年讲话，他发誓要继续俄罗斯在乌克兰发动的已经长达一年的战争，普京并指责以美国为首的北约联盟煽动冲突，错误地认为他们可以打败俄罗斯。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京指责西方用乌克兰战争威胁俄罗斯的生存。普京在两侧各立着四面俄罗斯三色旗的空间发表讲话。普京告诉俄罗斯的政治和军事精英，“俄罗斯将谨慎、一如既往地解决俄罗斯面临的任务。”

普京说，俄罗斯已尽所能避免战争，但西方支持的乌克兰一直在计划进攻克里米亚。

普京说，西方通过播下混乱和战争的种子，让世界许多地区的魔鬼从罪恶瓶子里跑出来了。

普京指控说，“乌克兰人民自己已经成为基辅政权及其西方主人的人质，西方实际上在政治、军事和经济意义上占领了乌克兰这个国家。”

普京说，要打败俄罗斯是不可能的。

路透社说，发动乌克兰冲突是至少自 1991 年苏联解体以来克里姆林宫领导人普京迄今为止最大的赌注，而美国总统拜登等西方领导人表示，普京必定输掉这场赌博。

自乌克兰战争开始以来，俄罗斯军队在乌克兰战场上遭遇了三次重大失败，但俄军仍控制着乌克兰约五分之一的领土。

战争使数万人丧生。但现年 70 岁的普京说，俄罗斯陷入了与傲慢的西方的生死存亡之战里，他说西方想要瓜分俄罗斯并窃取俄罗斯丰富的自然资源。

路透社说，但是，西方和乌克兰反对这种说法，并表示指控北约东扩并不能为俄罗斯所说的帝国式土地掠夺辩护，欧美称俄罗斯注定要失败。

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