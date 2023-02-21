北约秘书长：普京暂停限武条约想引世界大战

军事

欧洲 – 北约秘书长斯托尔滕贝格在21日与欧盟、乌克兰三方会谈中回应俄国总统普京国情咨文，指责普京宣布暂停限武条约是想朝向第三次世界大战挺进。乌克兰外长库列巴则对中国将提俄乌和平计划表达审慎期待。普京宣布暂停履行《新削减战略武器条约》。但俄方也表示：尽管暂停限武条约，莫斯科将继续尊重其核武库的限制。

广告 继续浏览后续

这场例来首见的三方会谈在北大西洋公约组织（NATO）布鲁塞尔总部进行，聚焦讨论如何迅速有效提供乌克兰所需武器。由于21日上午普京（Vladimir Putin）刚发表对战争相关谈话，斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）也在会谈后记者会上提出回应。

他说：“一直在升高（紧张）局势的人是普京，他入侵乌克兰一年来，没有任何迹象显示他想要寻求和平，反而是在朝向第三次世界大战挺进。”

普京在国情咨文中宣布片面暂停与美国的“新战略武器裁减条约”（New START Treaty），斯托尔滕贝格敦促他放弃此意、重回条约，以避免更大灾难。

2011年生效、2026年届期的这项美俄双边条约，是两强之间仅存的重大限武协议，目的在限制双方核子武器部署数量。因此普京21日的决定，再次升高外界对俄国会否在俄乌战争中使用核武的疑惧。

斯托尔滕贝格也提到有迹象显示中国可能在军事上援助俄国，不过欧盟对外事务高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在日前的慕尼黑安全会议期间告诉他，中国“没有，也不会”支援俄国武器。

博雷利不讳言自己过去在西班牙外交界就与王毅建立了好交情，他认为两人在慕尼黑的谈话“坦率”，王毅还反问他欧盟何以提供乌克兰武器，让他费了一番劲儿来解释。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）则被问到乌克兰对王毅宣称将对俄乌战争提出和平计划的看法。他说，王毅在与他会面时有分享部分内容，他期待中国推动和平有进展，但乌克兰方面要等看到中方提案的完整细节才能回应。

库列巴强调中国与乌克兰的立场有一个共同点，那就是维护领土的完整。“如果这场战争的结果是让俄罗斯破坏他国领土完整，那世界上其他地方也可能被破坏。”

在寻求西方军援上，库列巴表示，当前他最关切三个问题：如何有效率地训练乌克兰军队（使用西方援助武器）、如何加速生产和取得武器、如何将这些武器部署到战场。

博雷利指出，欧盟将召开国防部长会议讨论更具体的做法，三大方向首先是把现有的库存武器拿出来用，其次是加速生产更多武器，再来是设法增加国防工业的生产能力。

斯托尔滕贝格则表示，北约长期以来有一套武器取得的做法，将与欧盟进一步合作，不只协助乌克兰取得当前需要的武器，还包括在战争结束后仍将继续保障乌克兰的安全，避免俄国再犯。

过去数个月来，西方对乌克兰的军事援助决策和行动常被批评缓不济急，库列巴说，虽然他很感谢西方军援，但“仍远远不够，否则我们今天就会是在庆祝战争的结束了。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅