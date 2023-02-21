基辅当局希望马克龙三月再次到访乌克兰

政治

欧洲 – 乌克兰驻法国大使奥梅尔琴科 Omelchenko Vadym 周二表示，我们一直希望法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 到访基辅的安排能够成行。

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当法国记者问驻法大使，美国总统拜登到访基辅时是否给马克龙发出了邀请时，这位外交官强调“当然”已经发出了邀请。

乌克兰驻法国大使奥梅尔琴科表示，惋惜的是法国总统马克龙没能来基辅，当然邀请继续“生效”。大使先生还表示：“我们希望这次访问能在三月成行”。

在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，乌克兰总统泽连斯基希望法国国家元首访问乌克兰，这既是对乌克兰人民支持的象征，也是向莫斯科发出的一个信息。

据法国外交消息人士称，马克龙自冲突以来于去年 6 月首次前往基辅，他希望再次访问基辅的时候能够拿出具体的行动。

乌克兰大使赞扬了战争开始以来法国提供的“前所未有的支持”。 他还补充说，“我真的希望法国能继续提供支持”。

另一方面，他没有评论马克龙最近关于提供援助以“击败”俄罗斯而不是“粉碎”俄罗斯的表态。

乌克兰驻法国大使奥梅尔琴科仅仅表示： “我们不想摧毁任何人；” “我们寻求捍卫我们的自由和独立”。他继续说道，并保证军事目标是“不会越过俄罗斯边界打到莫斯科去”。大使先生表示： “我们不需要这样做”。

他最后表示，普京 (Vladimir Putin) 正在给他的人民和他的国家造成“前所未有的破坏”。 他总结说，“他们会自我毁灭”。

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