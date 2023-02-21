拜登波兰演说：乌克兰屹立不摇 俄军绝不会获胜

政治

欧洲 – 波兰总统杜达21日在华沙为美国总统拜登举行欢迎仪式。两位领导人讨论了共同支持乌克兰的努力；拜登感谢波兰协助美国和其他国家向乌克兰运送军事以及人道救援。美国总统拜登表示：普京对领土和权力的渴望将导致他失败，乌克兰将取胜。“我们为民主挺身而出，我们为这次侵略的受害者挺身而出。我们将继续挺身而出，不惜一切代价让事情继续下去。”

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俄军全面入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登（Joe Biden）21日在波兰首都华沙发表演说时表示，基辅仍然“屹立不摇”，“俄罗斯绝不会战胜乌克兰”。“一个一心一意要重建帝国的独裁者，绝无法降低人们对自由的热爱，残暴绝无法摧毁自由的意志。”

拜登告诉聚集在皇家城堡（Royal Castle）外的数千名来者：“俄罗斯绝不会战胜乌克兰－绝不会。”

拜登在突访乌克兰首都基辅的次日表示：“基辅屹立不摇，基辅傲立自豪，它满怀自信，最重要的是它独立自主。”

拜登也回应俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）21日稍早在国情咨文中的反西方言论。拜登表示：“西方未如普京今天所说的，正在密谋攻击俄罗斯。”“数以百万计仅希望和邻居和平共处的俄罗斯公民，他们不是敌人。”

拜登强调西方将继续支持乌克兰。

拜登说，普京“认为像他那样的独裁者坚强，民主国家的领袖软弱，然后他遭遇美国以及各地拒绝世界被恐惧统治的国家的钢铁般意志”。“毫无疑问：我们对乌克兰的支持不会动摇，北大西洋公约组织（NATO）不会分裂，我们不会被拖垮。”

这是拜登一年来第二度访问波兰。他22日将在华沙会见北约东翼9国的领袖。

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