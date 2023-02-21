美英法等30国决心阻挡2俄参加巴黎奥运会

乌克兰/英国/奥运会

根据英国政府的一份声明，包括美国、英国和法国在内的 30 多个国家20日承诺支持禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加国际体育赛事，尤其包括明年的法国巴黎奥运会。

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据路透社报道称，英国和其他 30 个国家发誓支持禁止俄罗斯、白俄罗斯运动员参赛。此举增加了国际奥委会 (IOC) 的压力，国际奥委会迫切希望避免 2024 年巴黎奥运会因俄罗斯入侵乌克兰而破裂。

英国周一的声明是在国际奥委会最近提出建议之后发表的，该建议表明正在探索一条途径，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份重返赛场，包括在明年的奥运会上。

英国政府的声明说：“鉴于俄罗斯和白俄罗斯运动员直接获得国家资助和支持，他们在中立基础上参赛的可行性令人严重担忧。”

巴黎 2024 年奥运会组织者在本月初坚称，他们将遵守国际奥委会关于俄罗斯和白俄罗斯运动员参加奥运会的决定。然而，巴黎市长安妮·伊达尔戈表示，只要莫斯科称之为“特别行动”的侵略乌克兰战争还在继续，就不应该有俄罗斯代表团参加巴黎奥运会。

如果俄罗斯和白俄罗斯运动员参加比赛，乌克兰威胁要抵制奥运会，乌克兰世界和 2012 年奥运会重量级冠军拳击手 Oleksandr Usyk 表示，如果允许俄罗斯人参加比赛，他们赢得的将是“鲜血、死亡和眼泪的奖牌”。

这些威胁唤起了人们对冷战时期 1970 年代和 1980 年代抵制奥运会的记忆，这些抵制至今仍困扰着全球奥林匹克机构。国际奥委会试图呼吁乌克兰放弃这些抵制。国际奥委会表示，抵制将违反奥林匹克宪章，将俄罗斯人和白俄罗斯人包括在内是基于联合国反对奥林匹克运动中歧视的决议。

自乌克兰入侵以来，许多体育机构更改了赛事并暂停了俄罗斯和白俄罗斯队或运动员的参赛，而赞助商则终止了合同以抗议侵略战争。

据英国政府周一说，俄罗斯和白俄罗斯可以“结束他们发动的战争，为他们的运动员全面重返国际体育界铺平道路”。

本月早些时候，乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 参加了由英国主持、有 35 位各国部长出席的在线会议，讨论禁令的呼吁。泽连斯基指出，228 名乌克兰运动员和教练因俄罗斯的侵略而丧生。

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