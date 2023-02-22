乌战一周年：95%的乌克兰人称必胜！

乌克兰/俄罗斯

根据乌克兰研究所Rating Group在2月初进行的一项调查，95％的乌克兰人相信他们的国家会战胜俄罗斯，法新社说，这表明乌克兰人的决心在经过一年的战争后并没有减少。

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95%的乌克兰人对最终打败普京与俄罗斯的胜利充满信心。同时，根据民调，97%的受访乌克兰人表示，他们对自己的军队有信心（2019年为65%），对他们的总统泽连斯基有90%的信心（2022年1月为36%）。

虽然17%的人说他们在战争中失去了亲人，但超过一半（58%）的人认为与俄罗斯人和白俄罗斯人重新建立友好关系是 "不可能的"。对22%的人来说，这样的恢复在 "20到30年内 "是可能的，11%的人认为 "10到15年内"。

三分之二的乌克兰人说他们的经济状况已经恶化，36%的人说他们已经失去了工作。

因战争而与亲属分居的乌克兰人的比例从2022年3月的41%下降到一年后的21%。

据法新社说，这项调查是在2月份进行的，调查对象是居住在该国不同地区的1600多名乌克兰人的 "代表性样本"，不包括俄罗斯占领的克里米亚和东部地区。

该调查还揭示了乌克兰人的亲西方愿望：87%的人希望加入欧盟，86%的人希望加入北约，这些比例近年来一直在增加。

根据Rating的数据，而在2022年2月，战争开始前，62%的乌克兰人希望加入大西洋联盟，30%的人反对。2014年3月，当俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛，开始两国之间的危机时，大多数乌克兰人甚至反对加入北约（43%对34%）。

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