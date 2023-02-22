俄准军事团体瓦格纳与政府军紧张关系日益公开化

俄罗斯/瓦格纳雇佣军

俄罗斯准军事团体瓦格纳集团老板普里戈津（Evguéni Prigojine）22日呼吁俄罗斯人向军队施压，推动政府军向瓦格纳集团的队伍提供武器。普里戈津如此公开地发出这样的呼吁凸显这个准军事团体与俄罗斯政府军高层之间的紧张关系日渐公开。

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普里戈津通过其手下的媒体团队以录音讲话方式发出这项呼吁。法新社22日发自莫斯科的报道指出，鉴于普京政权以及它领导的军队不能容忍任何批评，违者最高可能被判处15年监禁，普里戈津如此公开与政府军叫板可谓前所未有。

瓦格纳集团是一个由一名前俄罗斯军官创立的私营防务承包团体。这个秘密军事组织近年来常常活跃于乌克兰以及一些非洲国家，与普京政权的关系暧昧不明。俄罗斯政府可以在必要的时候，与之撇清关系。该团体此前主要兵源是俄军退役人员。但随着战事扩大，尤其是自俄乌战争开始以来，该团体时常以减刑作为诱饵，招募俄罗斯狱中囚犯。

与俄罗斯政府军一样，瓦格纳军团目前也在乌克兰东部攻打前线城镇巴赫穆特（Bakhmout）。双方各自声称的战果时常彼此矛盾。近期，瓦格纳更是多次指责政府军指挥部拒绝向其队伍提供武器。普里戈津甚至指责俄军参谋长以及国防部长拒绝向瓦格纳提供武器是犯下“叛国罪”。他指责军方是想让瓦格纳武装在战场上自生自灭。

普里戈津22日向俄罗斯人发出的呼吁毫不客气，指称那些需要签字为提供武器放行的政府军负责人为“混蛋”、“垃圾”。他呼吁每个俄罗斯人都要求给瓦格纳军团提供炮弹。

克里姆林宫22日拒绝就此发表评论。俄罗斯国防部日前则在一则公报中，列出了提供给这支所谓“志愿突击中队”的弹药的具体清单。

法新社引述分析人士认为，普里戈津此项呼吁是一次绝望之声，显示他可能无法与普京取得联系，只能以这种公开方式，让自己的声音被听到。

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