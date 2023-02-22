北溪管道被炸事件新爆料：德国守口如瓶

美国明星记者赫什爆料，是美国炸毁了北溪天然气管道。这在德国引起极大反响。但德国官方始终沉默不语受到质疑。

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德国《世界报》问道，谁是北溪管道爆炸事件的黑手？美国记者赫什爆料说是美国。但他的证据不充分。其爆料引起轰动的一个原因是，官方机构一直缄口不言。

《柏林日报》对德国当局的反应进行了调查，发现了一些奇怪现象。比如，德国经济部似乎不认为德国是爆炸事件的受害者。该部发言人说，北溪管道属北溪一线和二线公司所有，即俄国的公司。德国会将相关调查转发给受到影响的国家。另一件有趣的事情是，正是美国这样一个未受影响的第三国，通过供应液化天然气从爆炸事件中受益。

《柏林日报》还发现，人们对找出爆炸事件的幕后黑手很感兴趣。虽然德国不再依靠俄罗斯的天然气，但人们还是想知道到底是怎么回事，毕竟北溪一线输气管多年来一直为德国提供了廉价的俄罗斯天然气。

据德新社报道，俄罗斯反驳了德国的说法，即莫斯科被告知北溪一号和二号管道爆炸后的调查情况。俄罗斯联合国副大使波利安斯基周二在联合国安理会相关会议上表示，与此相反的说法是错误的。他指的是由德国、瑞典和丹麦联合发给联合国安理会的一封信，该信强调，俄罗斯已经被告知这三个国家对管道被炸事件的联合调查。

莫斯科认为，2022年去年9月的爆炸事件属于破坏行为，是针对俄罗斯和德国的。俄罗斯指责美国实施了这次袭击。

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