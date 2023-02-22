拜登今在华沙会见北约中欧东欧成员国首脑 剑指普京

乌克兰/俄罗斯/北约/美国

俄罗斯侵略乌克兰战争进入周年之际，美国总统拜登抵访欧洲，在乌克兰基辅以及波兰华沙访问计划延续中，拜登今天与北约中欧东欧9个成员国首脑，共同研讨抵御俄罗斯总统普京战争升级的威胁。

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美国总统拜登今天在华沙与中欧和东欧国家的九位领导人会面，在北约秘书长在场的情况下，向他们保证在普京发表好战言论后，美国将坚定不移地支持反对俄罗斯战争升级。

白宫稍早在一份声明中说："拜登将在北约秘书长斯托尔滕贝格面前会见布加勒斯特九国（B9）领导人，重申美国对北约以及9国集团安全的坚定支持。

这一会议在波兰总统府举行，旨在让这九个国家（保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克）放心。这九个国家均是前苏联或华沙条约组织的成员，并且处于北约的东翼。

此前一天，俄罗斯总统普京发誓要 "有条不紊地 "继续他近一年前在乌克兰发动的侵略战争，并宣布俄罗斯退出美俄新的核裁军条约。

法新社说，这让人想起冷战时期最糟糕的日子。

普京昨天咆哮说，西方想要 "一劳永逸地消灭俄罗斯"，普京指责华盛顿及其欧洲盟友承担着 "为乌克兰冲突及战争受害者煽风点火的责任"。

拜登在同一天于华沙发表的讲话中回答说，"西方并没有像普京所说的那样阴谋攻击俄罗斯"。" 拜登说：“成千上万只想与邻国和平共处的俄罗斯民众并不是敌人。”

拜登在周一突然访问基辅，期间再次向乌克兰人承诺提供武器后警告说，美国对乌克兰的支持 "不会动摇"。美国总统说，乌克兰永远不会是俄罗斯的胜利果实，永远不会。 拜登保证美国支持乌克兰有钢铁意志。

拜登还是说北约不会被分裂，北约和美国不会放弃。

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