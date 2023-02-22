普京侵略乌克兰战争今又添新理由：那是俄罗斯历史领土

乌克兰/俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京22日在莫斯科卢日尼基体育场举行的爱国主义音乐会上说，俄罗斯正在乌克兰为俄罗斯"历史领土 "而战。

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据法新社今天报道称，俄罗斯总统普京说，俄罗斯在乌克兰是为俄罗斯"历史领土"而战。

普京在舞台上面对数万名参加音乐会的俄罗斯人说， "今天，军方高层告诉我，俄军在我们的历史土地上正在为我们的人民进行战斗。" 在仅持续几分钟的亮相中，普京还向部署在乌克兰的俄罗斯军队表示敬意，说他们"正在以英雄主义、勇气和英勇进行战斗。我们要为他们感到骄傲"。

据普京鼓动说，所有支持俄罗斯军队的人"在某种程度上也是祖国的保卫者"。他们是 "医务工作者、国防工业工人、运输工人（......）和所有今天来支持我们战士的人"。

有普京短暂参加的爱国主义音乐会是由当局组织的，以支持俄军在乌克兰的侵略攻势。

据法新社说，在零下15摄氏度的天气里，观众挥舞着数百面俄罗斯国旗，而舞台上充满了爱国主义歌曲和在乌克兰前线作战的俄罗斯人的演讲。这场名为 "祖国保卫者的荣耀 "的音乐会是在同名日和俄罗斯对邻国乌克兰发动进攻一周年前夕举行的。

来自乌克兰顿巴斯地区，包括东南部殉难城市马里乌波尔的一些儿童也走上舞台，紧紧抱住一名俄罗斯军人，他们向观众喊道："我们会赢！"。

俄罗斯被指控从俄军占领的领土上绑架了数以千计的乌克兰儿童，对此俄罗斯予以否认。俄罗斯称，这些地区是俄罗斯的，并说俄罗斯已经组织了完全合法的收养机制。

俄罗斯著名歌手格里高利-列普斯以一首歌颂俄罗斯的歌曲拉开了音乐会的序幕，体育场的屏幕上显示了前斯大林格勒的伏尔加格勒的"祖国的召唤"雕像的图像。

俄罗斯占领当局在乌克兰地区的官员也在体育场内，他们接受俄罗斯国家媒体的采访。由莫斯科声称已经吞并的顿涅茨克省一个"共和国 "的亲俄分离主义领导人丹尼斯-普希林(Denis Pushilin)说，西方是乌克兰战争罪行的帮凶，该傀儡官员再次谴责乌克兰当局的 "纳粹思想"。

普京为他引发1945年以来欧洲最严重冲突的决定辩护，指责基辅策划了对乌克兰境内讲俄语的人的"种族灭绝"。

普京还指责向乌克兰盟友提供武器的西方国家导致冲突升级，指责称欧洲人和美国人正在进行一场代理战争，试图摧毁俄罗斯。

据法新社评论称，面对战场上的重大军事失败，克里姆林宫现在把在乌克兰的军事侵略攻势描绘成相当于对纳粹德国的"伟大卫国战争"。

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