2023年诺贝尔和平奖 共305人或组织获提名

候选提名

国际 – 诺贝尔协会（Nobel Institute）2月22日表示，2023年诺贝尔和平奖共有305个候选者获得提名，包括212名人士及93个组织，但诺贝尔协会未揭露这份名单。

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法新社报导，根据挪威诺贝尔委员会规定，送交委员会的候选人名单至少会保密50年。不过，有资格提名者，包括各国前任获奖者、议员和内阁官员，以及部分大学教授，皆可不受限制地透露自己提名的人选或组织。

如同去年那样，目前公开揭露的多数被提名者大多与俄乌战争有关，或者是俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的反对者。

这些被提名者包括乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）、土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）及北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）等人士。

其他获提名人士还包括正在狱中服刑的俄国反对派政治人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny），以及同样身陷囹圄的俄国记者兼政治活动家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

据信，今年获提名的还有瑞典环保少女童通贝里（Greta Thunberg），以及同样关注气候议题的乌干达环保人士纳卡特（Vanessa Nakate）等人士。

此外，据信中国及香港民主人士或团体也获提名，包括前香港支联会副主席邹幸彤，以及专门调查中国维吾尔人困境的组织“维吾尔族法庭”（Uyghur Tribunal）等。

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