中国显示要调解乌战 泽连斯基称是非常积极的事情

中国/乌克兰

乌克兰总统泽连斯基周四表示，他希望与北京讨论中国的乌克兰和平计划，并称莫斯科的亲密伙伴的参与是 "积极的"。但他表示没有看到该和平计划。

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据法新社说，乌克兰总统泽连斯基周四表示，"我们希望与中国进行会晤。这符合今天乌克兰的利益。"泽连斯基在与西班牙首相佩德罗-桑切斯举行的新闻发布会上还说，中国开始谈论乌克兰，并发出某些信号，这是一件非常积极的事情。" 但他强调，他尚未看到中国的和平计划，因此评估这个和平计划还为时尚早。

几周以来，中国一直在寻求在乌克兰冲突中发挥调解作用，公开提到了一个计划以寻求政治解决，这个说法目前还很模糊。

但北京已承诺在本周公开中国的建议，以赶上2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年的爆发纪念。为此，中国外交最高官员王毅在德国慕尼黑举行的安全会议期间会见了乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba，并在周三前往莫斯科会见了普京，展示了北京和莫斯科之间的良好谅解。

据乌克兰外长库莱巴Dmytro Kouleba曾表示，他只听到了中国和平计划的关键内容，但正在等待收到和平计划文本以详细研究它。

周三，一位乌克兰高级官员在不愿透露姓名的情况下告诉法新社，中国在编写这个称为和平计划文件时没有咨询乌克兰。

法新社说，中国是俄罗斯的亲密盟友，从未公开支持或批评过俄罗斯在乌克兰的侵略战争，同时在面对西方制裁时多次表达了对莫斯科的支持。但中国也一再呼吁尊重乌克兰的领土完整。但俄罗斯则声称吞并了俄军部分控制的五个乌克兰地区。

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