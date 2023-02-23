乌克兰留学生称长崎的悲剧正在她的故乡上演

乌克兰/俄罗斯/日本/核武器

乌克兰留学生安娜·耶尔索娃在日本长崎旅居就学。她参观长崎核爆资料馆对核爆的灾情，感到非常震惊。她表示“残酷得无法想象，但同样的事情现在正在我的故乡发生”。俄乌冲突到24日将满1年，她称“希望能有一个变成互相信任、互相帮助那样的温暖世界”。

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据共同社今天报道，为躲避俄乌冲突来到日本就读于长崎大学（长崎市）的乌克兰留学生安娜·耶尔索娃（音译、21岁）去年夏天首次造访长崎市的核爆资料馆，感到非常震惊。她表示核爆残酷得无法想象，称但同样的事情现在正在我的故乡发生。

安娜出生于乌克兰东部第聂伯罗，在西部利沃夫的大学学习日语。受新冠疫情影响学校改为网课，她回到老家，去年2月24日俄罗斯发起了侵略进攻。“机场被轰炸，爆炸引起的震动导致房屋摇晃”，她曾拼命地安慰哭泣的母亲。

在得知长崎大学接受乌克兰学生后安娜进行了在线面试，去年6月一个人来到日本。“我本来就喜欢日本的动漫和历史，想来看看”。她的母亲也到奥地利避难，但父亲至今仍留在第聂伯罗。

在俄罗斯威胁使用核武器的情况下，安娜也了解到核爆受害的可怕之处。在去年8月9日的核爆日，她参加了长崎大学的慰灵仪式，感到“无法言喻的悲伤”。

据该报道，安娜的梦想是回到恢复和平的乌克兰，教授日语和日本文化，并表示“也想传达核爆受害的情况”。她打算4月起转到日本别的大学继续学习。

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