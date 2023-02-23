拜登：没有迹象显示普京要动用核武器

乌克兰/俄罗斯/美国/核武器

俄罗斯总统普京周二表决定将暂停参与美俄新起点的核裁军条约，俄罗斯议会两院昨天对普京的决定作了批准。但普京的决定遭到了西方大国一致谴责。美国总统拜登昨天稍晚再次批评俄罗斯暂停参与此项关键核裁军条约，但拜登说，没有证据表明莫斯科正在向使用核武器迈近。

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据法新社今天报道称，美国总统在回返华盛顿之前在波兰接受美国广播公司新闻采访时说："普京这样做是一个很大的错误，这不是很合理。" 拜登此前已经对普京的决定作出谴责。

据拜登说，他没有从俄罗斯总统普京宣布的决定中看到任何关于他正在考虑使用核武器或类似的东西的迹象。

拜登还说，他没有看到俄罗斯核政策改变的任何证据。

俄罗斯总统普京是在本周二宣布，俄罗斯将暂停参与美俄新起点核裁军条约。

据俄罗斯外交部周二表示，尽管新起点条约暂停，但莫斯科将继续尊重对俄罗斯的核武库的限制，直到2026年2月5日该条约有效期结束。

此后，美国总统拜登以及美国国务卿布林肯都表明，美国随时准备在这个问题上与俄罗斯合作。

据法新社，2010年首度签署的新战略武器裁减条约，限制俄罗斯和美国部署的战略核弹头、发射器和重型轰炸机的数量。新战略武器裁减条约的有效期限为10年，美国总统拜登上任不久后就将条约延长到2026年。

美国虽表明希望与俄方达成后续协议，但这项条约到期后情况迄今不明。

核战威胁重现的原因不仅在于俄军入侵乌克兰，也在于以往缓和冷战紧张情势的美、苏武器管制协定已失效或破裂。比如1972年反弹道导弹条约（Anti- Ballistic Missile Treaty）因美国退出而在2002年终止，2019年美国又退出了中程核导弹条约（INF）。

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