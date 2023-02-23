欧盟今称禁用中国抖音 北京火大

欧盟/中国/抖音

欧盟委员会发言人周四报告，欧盟委员会已经禁止在该机构所有工作人员的工作设备上安装TikTok应用程序，以保护欧盟机构的数据。这一决定立即遭到中国方面的谴责。

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欧盟委员会禁止在欧盟机构工作人员的工作设备上使用抖音。据欧盟委员会发言人说，欧盟行政部门的官员和雇员被要求最迟在3月15日之前从他们的工作设备上卸载中国抖音应用程序。这证实了在线网站Euractiv此前的报道。

该发言人强调说，这一措施是由欧盟机构的IT部门建议的，目的是 "保护委员会的数据并加强欧盟网络安全"。

据欧盟工业专员布勒东Thierry Breton告诉媒体："作为一个机构，欧盟委员会从欧盟使命开始就强调网络安全，保护欧盟工作人员和所有为该机构工作的人。

布勒东拒绝透露细节："我们显然没有义务说明为什么我们为了自己的同事、机构的正常运作和对欧盟机构的保护而做出这样的决定。"

但TikTok的一位发言人迅速做出回应，在一份声明中说，"我们对这一决定感到失望，我们认为这一决定是错误的，是基于误解。"

欧盟委员会还要求其员工在安装官方应用（包括电子邮件和视频会议应用）时，将TikTok应用从机构里的所有个人设备（包括手机）上卸载。

法新社说，抖音TikTok的母公司字节跳动ByteDance是中国公司，近几个月来，由于担心中国政府获取用户数据，TikTok受到了西方越来越多的审视。美国政府已经禁止联邦政府设备使用该应用程序，一些美国立法者正试图禁止TikTok在美国运营。

TikTok去年11月承认，中国的一些工作人员可以访问欧洲用户的数据。TikTok的首席执行官Shou Zi Chew于1月访问布鲁塞尔，也与欧盟官员进行了会谈。他后来会见了布勒东。

据Thierry Breton周四回忆说：“在这次紧张的谈话中，我和他谈了有关数据安全的问题，他们的服务可能会转移数据，我还告诉他我们可能遇到的问题。” 法新社说，欧盟委员会希望确保欧洲用户的数据安全。

据欧盟委员会发言人称，TikTok的首席执行官向欧盟官员保证，抖音公司正在开发一个 "强大 "的系统来处理欧洲用户在欧洲的数据。

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