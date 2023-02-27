法国:高强度军演模拟外敌入侵

俄乌战争 / 法国军演

法国南部目前正在开展一次大规模的军事演习。海陆空三军总共动员了7千兵力模拟抵御外国的入侵。本次军演行动始于上周末，名称为“猎户座2023”（ORIEN 2023）。预计还要持续两星期之久，直到03月11日。这是自乌克兰境内战争爆发以来，国防战略的转变。国与国之间再现高强度战争。法国宣布将增加军费预算。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月27日周一报道说，在法国南部塔恩省（Tarn)的天空中，伞兵们如雨而降。这即不是在拍电影，也不是外国部队正在入侵，而是法国军方正在演习。这样一个军事题材的剧本于上周末开演。故事发生在一个臆想中的国度，名叫[Arnland]。一群民兵在邻国[Mercure]的操控下，颠覆了这个国家。

-- 法国军演模拟高强度战争 -

军演项目还包括，为预防国与国之间发生高强度战争：在南部地中海(Méditerranée)沿岸的两栖登陆、在北部香檳-阿登大区（Champagne-Ardennes）的坦克射击。

RFI Image Archive / Champagne- Ardennes Wikipédia

就此，法国军校Ecole de Guerre前校长德斯波特将军（Général Desportes）在接受本台法广（RFI）记者阿美丽（Amélie Beaucour）采访时说：这样的准备绝对重要，希望未来经常展开,以重新掌握于过去二十年间所丢失的、跨部队大规模管理的技能。而不是主要聚焦于在缩小的空间，以有限的手段，开展小规模的行动。过去25年来，用于训练的预算缩减了，如今，重新开始有了演练的经费。

-- 法国已宣布增加军费预算 -

与乌克兰战争相似的演习并不让人感到意外，因为，这一训练项目于两年多前就已在军方的管内。俄罗斯的入侵行动只是强化了高强度准备的急迫性。如此军演已经有20年未曾开展过。主因是对手曾不再是某国的武装团体，还有在国防预算上也不能为之。

RFI Image Archive / France : le président Macron a proposé une augmentation de 100 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire 2024-2030 par rapport à la période 2019-2025. (illustration) Pool via REUTERS - Francois Mori / RFI Image Archive

就2024年，马克龙总统已经宣布，将增拨1千亿欧元用于军费（2024-2030）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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