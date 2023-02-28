普京坚定盟友白俄罗斯总统卢卡申科今起访问北京

白俄罗斯/中国

国际社会对持续一年有余的乌克兰战争一筹莫展之际，坚定支持普京入侵乌克兰军事行动的白俄罗斯总统卢卡申科28日前往北京，展开为期3天的国事访问。卢卡申科抵达前夜，中国官方通讯社新华社高调肯定中白两国全面战略伙伴关系。

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担任白俄罗斯总统已经将近30年的卢卡申科因为坚定支持普京入侵乌克兰的军事行动，也因为长期在国内镇压异己，而遭到美欧国家制裁。

一年前的2月24日，俄罗斯军队对乌克兰发动军事攻势时，曾借道与俄罗斯以及乌克兰交界的白俄罗斯。已经苦战一年的乌克兰人担心，白俄罗斯会再度向俄罗斯军队的行动提供支持。23日，联合国193个成员国以141票的压倒性多数通过联大新一项呼吁俄军立即无条件撤离乌克兰的决议案时，白俄罗斯再次成为屈指可数的投反对票的国家。但到目前为止，白俄罗斯尚未派兵参加俄军在乌克兰的战斗。

到访北京前夕，卢卡申科接受中国官方通讯社新华社采访，高调肯定与中国的友好合作，只字未提邻国乌克兰境内发生的战争。

中国外交部发言人毛宁27日在北京的例行记者会上谈到卢卡申科的访问时，强调两国的“全天候战略伙伴关系”，表示期待更进一步推动两国全方位合作。她也没有提及双方是否会就俄乌战争交换意见。

中国政府于24日，也就是俄乌战争一周年之际，推出一项《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出12点主张，似乎有意在俄乌战争中扮演调停角色。到目前为止，中国从未指称俄罗斯在乌克兰的军事行动为侵略战争。国家主席习近平也从未接受乌克兰总统泽连斯基希望与他会谈的呼吁。一年来对乌克兰的抵抗行动提供支持的美欧国家对这份中国方案保持怀疑。

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