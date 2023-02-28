通货膨胀: 英国和法国的食品价格急剧飙升

通货膨胀

法国的消费价格从2022年以来不停上涨，达到了1980年以来从来没有见过的程度。法国的通货膨胀去年12月是5,9 %，今年一月达到6 %，二月份达到6,2 % 。法国经济形势观察所的经济学家山珀尼亚罗表示，法国通货膨胀的速度还是稳定的，只是通货膨胀的领域发生了变化，现在比起能源来越来越，食品在通货膨胀中起的作用越来越大。

广告 继续浏览后续

今天公布的最新调查结果显示，英国民众面临生活成本危机之际，食品通膨率已飙升至史上最高水准17.1%。

法新社报导，市场研究机构凯度（Kantar）追踪7万5000多种食品售价后表示，与去年同期相较，在截至2月19日的4周内，食品价格涨幅高达17.1%。 这是凯度从2008年开始追踪超市物价以来的最大增幅。

凯度零售与消费者研究部门主管麦基维特（Fraser McKevitt）说，这段时间以来，消费者一直面临物价飙涨的问题…这对人们的生活产生了重大影响。

凯度的研究还显示，继飙涨的能源开销后，杂货价格已成为英国民众第二大财务压力来源。

该公司1月针对近万名消费者进行调查后发现，英国有多达1/4家庭面临「经济困难」，1年前，这个数字仅为1/5。

英国消费者保护团体「哪个？」（Which?）的政策与倡议主管孔查（Rocio Concha）表示，最新数据令人深感担忧，部分家庭已开始削减每日三餐，以达到收支平衡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅