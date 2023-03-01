丹麦国会要求议员和工作人员卸载 TikTok

丹麦国会正式宣布要求国会议员和内部工作人员撤下 中国公司字节跳动 TikTok的应用程序。近日一些国家传出，已就 Tiktok 平台涉嫌从事间谍活动向他们的高级官员发出警告。

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丹麦国会周二(28日)宣布，由于存在“间谍风险”，它已要求国会议员及其所有工作人员禁止其提供的移动设备使用 TikTok 应用程序。

该公告遵循丹麦网络安全中心的建议，敦促公务员在欧盟委员会禁止工作设备上使用 TikTok 应用程序以“保护”该机构后，要求从他们的手机中删除该应用程序。

威胁国家安全？

由中国公司字节跳动 Tiktok 拥有的超人气视频平台越来越受到西方人的关注，他们担心北京可以因此访问全球用户的数据。

除了丹麦议会要求国会议员和工作人员撤下卸载，一些国家已就 Tiktok 平台涉嫌从事间谍活动向其高级官员发出警告。

美国认为该应用程序对国家安全构成威胁，并于 12 月底禁止其在公务员设备上使用。

联邦机构的雇员最近也被命令这样做。 加拿大政府还将禁止该应用程序在其提供给员工的移动设备上使用，因为“TikTok 的数据收集方法允许大量访问手机内容”。

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