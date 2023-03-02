布林肯G20短暂会晤俄国外长 重申对乌克兰支持

美俄关系

国际 – 美国官员说，国务卿布林肯2日在20国集团（G20）外交部长会议场边与俄罗斯外长拉夫罗夫短暂会晤，就乌克兰议题向对方施压。这是俄乌开战以来美俄政府最高层级一对一接触。

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法新社与路透社报导，一名美国高阶官员表示，布林肯（Antony Blinken）与拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在印度首都新德里召开的20国集团G20外长会议场边会晤，过程不到10分钟。

根据这名官员说法，由于与俄乌战争相关和平倡议在欧洲盟友间获得越来越多支持，布林肯想让“俄罗斯人不要有任何错误理解，以为我们对乌克兰的支持可能正在动摇”。

官员表示，布林肯想要“直接对莫斯科释放这个讯息”，他并呼吁俄罗斯以乌克兰总统泽连斯基提出的要求为基础，与基辅交涉。

这名官员说：“我方一贯保持希望，期待俄罗斯会改变他们的决定，准备好进行外交程序，来达成公正与持久的和平。”

“但我不会说，经过这场会面，会让人对于情况在短期内改变有任何期待。”

拉夫罗夫在2日20国集团G20外长会议结束后举行的记者会上，并未提到与布林肯这场会面。数家俄罗斯通讯社2日则报导，俄国外交部证实两人“在移动中”交谈，但并未举行谈判或会议。

这位以匿名身分向媒体做简报的美国国务院官员还说，布林肯也向拉夫罗夫表达，美方希望俄罗斯改变暂停参与与美国间“新削减战略武器条约（”（New START）的决定，以及释放遭到俄方关押的美国公民惠兰（Paul Whelan）。

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