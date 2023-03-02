朔尔兹访美前呼吁中国不要向侵略者俄罗斯提供武器或为华盛顿之行定调

德国/俄国/乌克兰/俄罗斯

德国总理朔尔兹周四敦促中国不要派遣武器帮助俄罗斯在乌克兰发动战争，而且要求北京向莫斯科施加压力，要求俄罗斯撤军。朔尔兹在向德国议会发表讲话时还表示，北京方面没有谴责俄罗斯的入侵令人失望，但他欢迎北京为缓和核局势所做的努力。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，德国总理朔尔兹敦促中国不要在美国探索制裁之际武装俄罗斯。

中国否认有任何武装俄罗斯的意图，中国一名高级外交官于 2 月 23 日告诉联合国，“派供武器不会带来和平”，只会“火上浇油”。

但朔尔兹的言论强调了国际社会对乌克兰战争的反应如何凸显了全球分歧，中国和印度没有谴责俄罗斯的入侵，也没有加入西方的行列实施制裁。这些分歧还在印度举行的一系列 G20 会议上抬头，这些会议陷入了对战争的争论。

德国表示计划在本周反击俄罗斯的“宣传”，而俄罗斯周四则指责西方国家将G20会议变成了一场“闹剧”。

消息人士本周告诉路透社，如果北京为俄罗斯在乌克兰的战争提供军事支持，美国正在试探其亲密盟友对中国实施新制裁的可能性。

德国总理朔尔兹今天表示，“我向北京传达的信息很明确：利用中国在莫斯科的影响力敦促俄罗斯军队撤离。”朔尔兹赢得了德国议会热烈掌声。朔尔兹还对中国呼吁说，“并且不要向侵略者俄罗斯提供任何武器。”

美国的制裁磋商仍处于初步阶段，旨在争取一系列国家的支持，尤其是富裕的七国集团 (G7) 中的国家，以协调对任何可能的制裁措施的支持。目前尚不清楚华盛顿将提出哪些具体制裁措施。

预计中国在俄乌战争中的作用将成为美国总统拜登周五在白宫会见朔尔茨时讨论的话题之一。

路透社说，朔尔兹向北京直言不讳之际，正值美中紧张局势加剧之际，德国也在重新评估它希望与中国建立什么样的关系，中国迄今是德国商品的重要出口市场。

就中国而言，中国发表了一份 12 点文件，呼吁全面停火，但遭到西方的质疑。朔尔兹在欢迎北京在核降温问题上的立场的同时说：“人们可以正确地期待中国与主要战争相关者即与乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr) Zelenskiy 讨论中国的想法。”

泽连斯基表示希望与中国国家主席习近平会面，但尚不清楚是否会有这样的会面。

路透社说，随着战争进入第二个年头，而且没有结束的迹象，朔尔兹还让外界瞥见了西方如何看待未来的和平。朔尔兹说，德国正在与盟国就向乌克兰提供安全保障进行谈判，但朔尔兹没有说明他们可以采取什么形式。朔尔兹并说，只有乌克兰在战争中获胜，安全保障才会奏效。

乌克兰战争促使德国增加国防开支并整顿德国破旧的军队。面对议会有议员对他加强军队的计划的一些嘲笑和不信任，朔尔兹承诺通过长期合同和预付款帮助德国国防工业，以加快生产。朔尔兹许诺，“不能也不会在乌克兰人民的背后达成什么和平协议”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅