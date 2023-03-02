梵蒂冈财政紧张 教皇颁谕促大主教需付房租

方济各/房地产

教皇的高级助手们一直被赦免住房费用，但现在他们将不再获得任何住房福利。这一决定既具有象征意义，也是为教廷创造收入所必需的措施。

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教皇方济各正在制定新的财务规定。据本台驻罗马记者Éric Sénanque报道，从现在开始，罗马教廷和梵蒂冈城邦属下的房地产将不能提供租金豁免或以低于市场的价格出租的特权享受。

该决定是为了 "满足教会日益增长的清廉承诺"，"在像目前这样特别严重的经济背景下"，根据教廷谕文，这是一个做出 "牺牲的决定，是为教廷的使命更好分配资源，也以此增加房地产管理收入"。这些新规定不仅涉及红衣主教，也涉及梵蒂冈所有高级官员。

教皇的决定，至少可以说是象征性的，是受到他的经济国务秘书，西班牙民间官员马克西米诺-卡瓦列罗-莱多的启发，他负责梵蒂冈的财务审计，并加快梵蒂冈透明度。除了财务问题外，教皇还要求他的高级助手们降低与现实生活的脱节程度。

梵蒂冈拥有庞大的房地产资产，价值数十亿欧元，包括在巴黎、伦敦和日内瓦的名地都有房产，在罗马更有众多的公寓。

自2013年当选以来，方济各一直试图将罗马教廷的财务状况理顺，同时努力提高梵蒂冈财会的透明度。2021年，为了清理受到新冠病毒疫情大流行病严重打击的罗马教廷的财政，这位阿根廷教皇已经削减了红衣主教、教长和主教团团长各个级别官员的工资。

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