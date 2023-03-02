经济

欧盟：中国控制物流设施占全欧港口吞吐量10%

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Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président chinois, Xi Jinping, visitent le terminal Cosco du port du Pirée, près d’Athènes, le lundi 11 novembre 2019.
Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président chinois, Xi Jinping, visitent le terminal Cosco du port du Pirée, près d’Athènes, le lundi 11 novembre 2019. © ORESTIS PANAGIOTOU/AP
作者： 法广
6 分钟

欧洲 – 欧盟官员2日在欧洲议会表示，中国具控制权的欧盟境内港口码头等物流业，占全欧盟港口吞吐量10%。近年欧盟强化审查外资投资基础建设，但议员质疑不只“亡羊补牢”，也需因应现有中资插旗案。

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欧洲议会交通委员会2日针对中国投资欧洲联盟境内港口现状，邀请欧盟执行委员会官员接受询答。

欧盟委员会负责交通和运输的副主任玛西琪（Maja Bakran Marcich）指出，2008年以来中国国营港口物流业在欧洲的投资活动明显增加，尤其是货柜码头，目前中国业者持有控制性股权的相关企业约占欧盟港口总吞吐量10%。

她坦承这对欧盟安全和稳定带来风险，因为即使只有少数股权也有机会获取情报、进行监视甚至干扰运作，包括追踪军事布署移动讯息等。为此欧盟近年要求审查外国投资会员国境内基础设施案件，并推出反制外国强迫劳动等政策和法规工具来因应。

玛西琪特别提到中国政府正在推动连结全球港口资讯的“国家物流平台”（LOGINK），但欧盟倾向的资讯共享平台是去中心化（de-centralized）且中立的。

面对议员忧虑，她强调，目前中国拥有的欧盟港口只有希腊的比雷埃夫斯港（Piraeus），其他都是码头、物流等投资，而其中取得多数股权的有3家。

贸易总署（Directorate-General for Trade）副总署长鲁比纳奇（Leopoldo Rubinacci）则表示，在欧盟要求会员国申报外国投资基础建设案件后，2021年共审查了414案，其中只有3%被执委会提出安全风险疑虑；投资来源以美国占4成为最多，中国则是占7%的第3大来源国。

不过执委会官员的说明无法平息议员们的疑虑。

荷兰籍的欧洲议会议员柏伦琛（Tom Berendsen）说：“我们把（欧洲）门户的钥匙交给外国势力。”他指出问题不仅来自外力，欧盟各国的港口也彼此竞争中国资金，例如德国汉堡港就担心拒绝中资会让荷兰的鹿特丹港抢走。

比利时籍的议员冯安兰（Kathleen Van Brempt）则质疑中国企业若在欧盟港口从事军民两用的活动，欧盟如何掌握情资并应对？她批评执委会虽已“停止天真”却仍缺乏策略。

斯洛维尼亚籍议员诺瓦克（Ljudmila Novak）则提醒不只港口，航空物流也值得留意，她说自己国家就有一些小型机场，虽然机场本身仍为国有，但周围的土地都被中资拿去。

有的议员希望能重新审查已投资案件，也有的担心中资对欧盟数位基础建设影响力。 法国籍议员李克（Dominique Riquet）说：“这不只攸关商业，更是攸关主权。”

 

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