欧盟：中国控制物流设施占全欧港口吞吐量10%

经济

欧洲 – 欧盟官员2日在欧洲议会表示，中国具控制权的欧盟境内港口码头等物流业，占全欧盟港口吞吐量10%。近年欧盟强化审查外资投资基础建设，但议员质疑不只“亡羊补牢”，也需因应现有中资插旗案。

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欧洲议会交通委员会2日针对中国投资欧洲联盟境内港口现状，邀请欧盟执行委员会官员接受询答。

欧盟委员会负责交通和运输的副主任玛西琪（Maja Bakran Marcich）指出，2008年以来中国国营港口物流业在欧洲的投资活动明显增加，尤其是货柜码头，目前中国业者持有控制性股权的相关企业约占欧盟港口总吞吐量10%。

她坦承这对欧盟安全和稳定带来风险，因为即使只有少数股权也有机会获取情报、进行监视甚至干扰运作，包括追踪军事布署移动讯息等。为此欧盟近年要求审查外国投资会员国境内基础设施案件，并推出反制外国强迫劳动等政策和法规工具来因应。

玛西琪特别提到中国政府正在推动连结全球港口资讯的“国家物流平台”（LOGINK），但欧盟倾向的资讯共享平台是去中心化（de-centralized）且中立的。

面对议员忧虑，她强调，目前中国拥有的欧盟港口只有希腊的比雷埃夫斯港（Piraeus），其他都是码头、物流等投资，而其中取得多数股权的有3家。

贸易总署（Directorate-General for Trade）副总署长鲁比纳奇（Leopoldo Rubinacci）则表示，在欧盟要求会员国申报外国投资基础建设案件后，2021年共审查了414案，其中只有3%被执委会提出安全风险疑虑；投资来源以美国占4成为最多，中国则是占7%的第3大来源国。

不过执委会官员的说明无法平息议员们的疑虑。

荷兰籍的欧洲议会议员柏伦琛（Tom Berendsen）说：“我们把（欧洲）门户的钥匙交给外国势力。”他指出问题不仅来自外力，欧盟各国的港口也彼此竞争中国资金，例如德国汉堡港就担心拒绝中资会让荷兰的鹿特丹港抢走。

比利时籍的议员冯安兰（Kathleen Van Brempt）则质疑中国企业若在欧盟港口从事军民两用的活动，欧盟如何掌握情资并应对？她批评执委会虽已“停止天真”却仍缺乏策略。

斯洛维尼亚籍议员诺瓦克（Ljudmila Novak）则提醒不只港口，航空物流也值得留意，她说自己国家就有一些小型机场，虽然机场本身仍为国有，但周围的土地都被中资拿去。

有的议员希望能重新审查已投资案件，也有的担心中资对欧盟数位基础建设影响力。 法国籍议员李克（Dominique Riquet）说：“这不只攸关商业，更是攸关主权。”

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