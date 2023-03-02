G20外长会今无共识公报 传中俄一致拒绝促俄从乌撤军的要求

G20/俄罗斯/美国/印度

据俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫今天证实称，在印度举行的20国集团部长级会议将不会产生什么联合公报，他把无一致公报的失败归咎于西方国家。根据在印度新德里举行的20国集团外长会议后发表的文件，中国与俄罗斯一起拒绝了要求俄罗斯从乌克兰撤军的呼吁。

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今天在轮值主席国印度召开的G20外长会议未能就联合公报达成共识。

根据俄罗斯翻译成英文的说法，拉夫罗夫告诉记者："最终宣言已经受阻，讨论的结果将在印度主席国会谈到的摘要中描述。"

关于该联合公报的讨论破裂，部分原因是俄罗斯坚持要把在去年9月发生俄罗斯在波罗的海的北溪1号和2号天然气管道爆炸事件列入公报内容，并要求 "公正 "调查。对于爆炸事件，西方国家和俄罗斯正在互相指责。但瑞典、丹麦和德国当局的调查迄今未能将责任归咎于任何一个国家或行为者。

拉夫罗夫指控说，"我们谈到了良好的对话礼仪。那么，我们的西方同行在这方面已经变得非常糟糕。他们不再考虑外交礼仪，他们只是敲诈和威胁每一个人。

而美国及欧洲盟友敦促G20国家继续向莫斯科施压，以结束他们认为已经破坏世界稳定的乌克兰战争。与此同时，俄罗斯指责西方将G20议程变成了一场 "闹剧"，并称西方代表团想将他们的经济失败归咎于莫斯科。

一位美国官员说，布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫进行了 "简短 "的交谈，这是他们自乌克兰战争开始以来的第一次会谈。这位不愿透露姓名的美国官员说，在G20会议的间隙，布林肯告诉拉夫罗夫，美国将一直支持乌克兰，布林肯并敦促俄罗斯改变俄罗斯暂停新起点的核裁军条约的决定。

据本台报道称，与此同时，根据在印度新德里举行的20国集团外长会议后发表的文件，中国与俄罗斯一起拒绝了要求俄罗斯从乌克兰撤军的呼吁。

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