希腊举国为火车相撞事故遇难者默哀 愤怒与罢工罢课相随

希腊/火车事故

希腊今天悼念火车事故遇难者。约1800人在雅典议会前默哀一分钟，悼念在周二火车相撞事件中丧生的57人。希腊全国其他城市今天也举行悼念集会。与此同时，愤怒人群酝酿抗议与罢工罢课。

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据法新社指出，默哀一分钟后，示威者前往希腊铁路公司Hellenic Train总部。抗议者表达他们的愤慨。此次火车事故遭指是人为错误引发，而铁路公司被指责惯常有许多疏忽和缺陷并没有思改，才导致了这场震惊整个国家的灾难。

据希腊一学生会主席Angelos Thomopoulos称，大多数大学在今天仍然关闭，而在雅典，抗议者举起黑色气球，纪念那些在碰撞中丧生的人，死难者中包括多名学生。

在前往议会对面的市中心主要广场的游行队伍中，示威者举起的标牌上写着 "这一罪行绝不能被掩盖 "和 "到达后给我发个信息"。这是车祸里一位遇难的孩子的母亲，在车祸发生前发给她的孩子最后一个短信，令人哀伤。

在全国哀悼的第三天，希腊人被这场被当局描述为国家悲剧的灾难所震撼，他们要求问责，尽管政府对导致事故的铁路网络的长期的问题与故障做出了道歉。

名叫玛丽亚-普萨切利斯（Maria Psachelis）在游行中含着泪说："发生这样的事情真是太遗憾了。"我非常难过（......）我也有一个学生的孩子在这次旅程中遭遇火车相撞遭难。" 另一名名叫托莫普洛斯批评说：“我们充满了愤怒，不能接受这样的悲惨事件会在2023年发生，数十人丧生，其中有许多学生。” 他说：“我们今天走上街头（......），要求追究责任，不让任何真相在这场悲剧中被掩盖或隐瞒。”

在离事故最近的拉里萨（Larissa）和伯罗奔尼撒半岛的大学城佩特雷（Patras），据警方称，700名示威者也开始聚集在一起，大声诉说他们的不满和痛苦。

预计今天晚些时候在希腊第二大城市塞萨洛尼基也会有新的示威，许多遇难的学生在那里上学。

周四晚间，大约2000名示威者已经聚集在希腊北部城市，抗议活动中有人投掷石块和自制燃烧弹。消息没有确指是否有警方干预。

当地媒体报道说，周五希腊的主要大学都展示黑色的旗帜悼念并抗议。

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