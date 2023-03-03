欧盟2023年投资过8亿欧元保护海洋

欧盟/海洋保护

欧盟于3月2日在巴拿马召开的为期两天的“我们的海洋”峰会开幕式上做出8亿欧元承诺

欧盟在2023年投资超过8亿欧元来保护海洋，欧盟于3月2日在巴拿马召开的为期两天的“我们的海洋”峰会开幕式上做出的承诺。

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欧盟于3 月 2 日宣布2023年向海洋保护投入超过 8 亿欧元，这是欧盟在巴拿马召开的为期两天的海洋峰会开幕式上做出的承诺，旨在与海洋有关的“蓝色经济”框架内做出进一步的保护。

欧盟在这份声明中宣布在2023 年有 39 项保护海洋具体措施，进一步确认其对国际海洋保护和治理的承诺，在今年动用总计为8.165 亿欧元的资金支持相关保护行动。

在巴拿马召开的“我们的海洋”全球会议呼吁各国尽快签署一项与联合国同时讨论的国际条约，来保护国际水域并用卫星来监测非法捕鱼。

欧盟声明指出具体有投入 3.2 亿欧元用于海洋研究，以保护海洋生物多样性并研究气候变化对海洋的影响。

另外，欧盟将通过发射价值 2.5 亿欧元的 Sentinel-1C卫星观察检测北极因受到气候变化影响的冰川融化。

来自政府、企业和非政府组织的约 600 名代表与会讨论可持续开发和保护海洋，在“蓝色经济”的框架内关注海洋保护区、减少塑料和其他垃圾污染、打击非法捕鱼和减少水下采矿的问题。

在本次峰会前的预备会议上，来自欧盟、美国、拉丁美洲和太平洋岛屿的代表们呼吁尽快实现在联合国讨论了 15 年的公海条约，美国和法国相关海洋官员认为已经非常接近最后目标。

联合国将在今年签署保护公海的条约，以达到在2030年保护地球30%的陆地和海洋的目标。

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