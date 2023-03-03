白俄罗斯今判诺贝尔和平奖得主10年监禁

白俄罗斯

据白俄罗斯非政府组织今天报告说，明斯克法院周五判处2022年诺贝尔和平奖的共同得主、白俄罗斯民主运动的领军人物Ales Bialiatski 10年监禁。

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据反对派非政府组织Viasna在一份声明中说，比亚利亚茨基Bialiatski的两名同伴Valentin Stefanovitch和Vladimir Labkovitch于2021年7月被捕并与他一起受审，同案分别被判处9年和7年监禁。

第四名被告德米特里-索洛维耶夫（Dmitri Soloviev）在逃往波兰后被缺席审判，被判处8年监禁。他们都被罚款18.5万白俄罗斯卢布相当于6.9万欧元。

据法新社今天报道说，这项沉重的判决是一系列新的审判中的一部分，这些审判针对的是自2020年夏天的抗议活动以来一直受到无情镇压的白俄罗斯活动家、记者和反对者。

抗议活动是由总统亚历山大-卢卡申科被指控大规模欺诈，以及他的有争议的连任引起的，数千名抗议者被逮捕，遭受酷刑，被判处重刑和被迫流放。报告有数名抗议者死亡。

去年秋天，比亚利亚茨基与其他两个人权组织--纪念组织（俄罗斯）和公民自由中心（乌克兰）一起被授予诺贝尔和平奖。这位60岁的白俄罗斯活动家在1994年创立并管理Viasna，多年来是主要的人权团体。该组织不屈不挠批评卢卡申科的专制政权。卢卡申科自1994年以来上台统治至今。

在2020年的示威活动中，该组织Viasna在记录对抗议者的镇压和逮捕方面发挥了关键作用。

在今天的判决后，流亡的主要反对派人物斯维特拉娜-季哈诺夫斯卡娅谴责了一种 "可耻的不公正"。

法新社说，所有三人都不认罪。在听证会和判决时，他们的手腕上被迫戴着手铐，法院拒绝为他们摘下手铐。

比亚利亚茨基Ales Bialiatski在2011年至2014年期间已经在白俄罗斯的监狱中度过了近三年刑期，此前他在另一起被谴责为政治性的案件中被定罪。

据Viasna报告，截至3月1日，白俄罗斯有1461名政治犯。

西方已经通过了几轮对明斯克镇压2020年抗议活动的制裁，但该政权仍然得到了莫斯科的坚定支持。作为回报，白俄罗斯同意充当俄罗斯军队的后方基地，在2022年2月侵略乌克兰。但迄今为止，白俄罗斯军队没有直接参与战斗。

除了Viasna案的审判，当局目前还针对白俄罗斯的民主运动活动家进行审判。流亡的反对派人物斯维特拉娜-季哈诺夫斯卡娅和她的几个合作者目前正在接受缺席审判。

白俄罗斯主要独立媒体Tut.by网站的几名记者留在该国并被监禁，他们也正在接受审判。他们被指控逃税和煽动仇恨等罪名，并面临非常重的刑罚。

2月，一名白俄罗斯-波兰记者和活动家Andrzej Poczobut被判处8年监禁，引发了波兰的抗议活动。对反对派媒体Nexta的三位创始人的审判也在2月中旬开始，该媒体在2020年的抗议活动中发挥了重要作用。其中两人被缺席审判，第三人罗曼-普罗塔塞维奇在2021年5月被强行送回白俄罗斯，他所乘坐的一架客机甚至被劫持到明斯克。

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