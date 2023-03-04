从2024年起 欧盟将对免签者收取入境费

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欧洲 – 从2024年开始，欧盟委员会将对一项新的免签证计划收费。该计划将要求所有可免签证进入欧盟国家的非欧盟国家公民，在旅行前先获得旅行许可才可进入欧盟。

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ETIAS是European Travel Information and Authorisation System（欧盟旅行资讯及授权系统”）的缩写。 免签证计划原定于今年11月推出，现已被推迟到2024年。

欧盟旅行资讯及授权系统将为来自目前不需要签证就可进入欧盟的六十多个非欧盟国家的国民，提供快速在线授权，例如美国和英国。欧盟旅行资讯及授权系统的运行方式很像美国的ESTA计划。

欧盟旅行资讯及授权系统系统将检查旅行者的安全凭证，并向以商务、旅游、医疗或过境为目的旅行者收取费用。ETIAS必须在旅行者抵达欧盟国家之前，以在线的形式申请。

每名符合条件的旅客，无论年龄大小，都需要申请ETIAS才能访问欧盟成员国。如果ETIAS未被批准，旅行者将不被允许登上旅行载具，无论是飞机、轮船还是旅游车。

欧盟旅行资讯及授权系统是一个快速且便利的电子系统，通常情况下，95%的申请将在提交后几分钟内收到结果。

欧盟旅行资讯及授权系统的正常手续费为7欧元，有效期为三年。18岁以下或70岁以上的群体无需支付费用。而美国的ESTA，费用要高得多，手续费为21美元，有效期为两年。

欧盟强调，实施欧盟旅行资讯及授权系统是希望加强其边境安全，并对进出欧盟国家的旅客进行电子筛查和跟踪。

目前免签证访问欧洲的旅行者能够免费进入欧盟和申根成员国，并且在抵达欧洲之前没有经过任何电子安全检查。而从2024年起将需要申请ETIAS。

持英国护照入境欧盟国家的旅行者，2024年起需要申请ETIAS。

欧盟旅行资讯及授权系统旅行许可并非签证。欧盟旅行资讯及授权系统和美国的ESTA一样，是为不需要签证的旅客提供的旅行授权，以便他们能够访问欧洲。根据欧盟旅行资讯及授权系统的规定，游客在被允许进入欧盟之前将接受额外的安全检查。ETIAS对美国、澳大利亚、新西兰和加拿大等国家的公民来说，是强制性的。

对那些既持有欧盟护照，又持有对欧盟免签证国家护照的双重国籍公民来说，如果他们使用欧盟护照进出欧洲，将不需要申请欧盟旅行资讯及授权系统。英国旅行者从2024年起将需要申请ETIAS。

欧盟旅行资讯及授权系统提案于2016年11月敲定。通过实施欧盟旅行资讯及授权系统，欧盟委员会打算改善申根地区的安全，主要是要求这些免签证的旅客在抵达欧盟之前获得旅行授权并接受各种安全检查，以防止构成安全威胁的个人进入欧盟。

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