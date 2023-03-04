强化对乌军援 莱茵金属计划在乌克兰打造战车工厂

军事援助

欧洲 – 德国《莱因邮报》4日引述莱茵金属公司（Rheinmetall）执行长帕珀格说法报导，该公司计划在乌克兰打造一座战车工厂，目前正与乌国政府进行相关谈判。

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路透社报导，莱茵金属公司（Rheinmetall）专门制造弹药、各种军事装备，以及德国同意派往乌克兰的豹式战车，这款战车是与德国军火商克劳斯-玛菲·威格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）共同生产。

德国莱茵金属公司首席执行官阿明·帕珀格（Armin Papperger）告诉《莱因邮报》（Rheinische Post），“可投入约2亿欧元资金，在乌克兰设立莱茵金属工厂，预计每年最多可产生400辆黑豹（Panther）战车。”黑豹战车是该公司旗下最新款主力战车。

他还透露，“与乌克兰政府的谈判前景看好，我希望在接下来的2个月内做出正式决定。”

尽管西方盟国正向乌克兰运送大量武器，但乌国目前仍没有足够装备可以收复所有领土。

帕珀格认为，乌克兰需要600辆至800辆战车，为达到上述目标，必须迅速开始打造新战车。

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