北约欧洲盟军最高司令：俄军在乌克兰伤亡超过20万人

俄罗斯/乌克兰/欧洲

2022年12月24日，俄罗斯圣彼得堡外的一座公墓工作人员将一名战死在乌克兰的瓦格纳集团成员的遗像摆放整齐。

据德国《明镜》周刊报导，美国欧洲司令部司令兼北约欧洲盟军最高司令卡沃利（Christopher G. Cavoli）将军3月3日在德国汉堡出席活动时表示，俄罗斯全面入侵乌克兰后，到目前为止，俄罗斯已经损失了2000多辆主战坦克。超过20万名俄罗斯士兵和超过1800名军官被杀或受伤。

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卡沃利周五晚受邀出席了在汉堡市政厅举行的传统马蒂亚 (Matthiae)晚宴并发表致辞。在谈到俄罗斯入侵乌克兰时，卡沃利表示，这场战争的规模令人难以置信。他说，到目前为止，俄罗斯已经损失了2000多辆主战坦克。

卡沃利透露说，超过20万名俄罗斯士兵和超过1800名军官伤亡。他还称，俄军平均每天发射逾2.3万枚炮弹。

卡沃利指出，当北约的处境变得艰难时，“硬实力”必须成为一种论据。他说：“如果对方带着坦克来，你（也）应该备有坦克”。

卡沃利强调，冷战中得到的一个教训是，武器的精确度很重要。军火工业的生产能力也很重要。谁能以最快的速度生产，谁就会赢得战争。

与此同时，卡沃利在讲话中强调了文职领导的重要性，“我们从这场冲突中得知，文职领导是绝对必要的。它可以动员国家并激励合作伙伴。”

同样就俄罗斯在乌克兰战场的伤亡问题，《纽约时报》2月2日报导称，美国和其他西方国家官员透露称，在乌克兰死亡和受伤的俄罗斯部队人数接近20万人。

更早前，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）今年1月在德国出席新闻发布会答记者问时表示：“就伤亡而言，你知道，战争中的伤亡数字总是令人怀疑的。但我要告诉你，俄罗斯的伤亡，上次我公开报告时，我说远超10万人。我想说的是，现在已经大大超过了10万人。”

此外，挪威国防军司令克里斯托弗森上将（Eirik Kristoffersen）1月22日在受访时表示，截止当时，俄罗斯在乌克兰死伤人数已开始接近约18万人，而乌克兰的损失可能超过10万人死伤，另有约3万名乌克兰平民在战争中丧生。他没有具体说明这些数字是如何计算的。

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