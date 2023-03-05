北约欧洲盟军最高司令：俄军在乌克兰伤亡超过20万人
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据德国《明镜》周刊报导，美国欧洲司令部司令兼北约欧洲盟军最高司令卡沃利（Christopher G. Cavoli）将军3月3日在德国汉堡出席活动时表示，俄罗斯全面入侵乌克兰后，到目前为止，俄罗斯已经损失了2000多辆主战坦克。超过20万名俄罗斯士兵和超过1800名军官被杀或受伤。
卡沃利周五晚受邀出席了在汉堡市政厅举行的传统马蒂亚 (Matthiae)晚宴并发表致辞。在谈到俄罗斯入侵乌克兰时，卡沃利表示，这场战争的规模令人难以置信。他说，到目前为止，俄罗斯已经损失了2000多辆主战坦克。
卡沃利透露说，超过20万名俄罗斯士兵和超过1800名军官伤亡。他还称，俄军平均每天发射逾2.3万枚炮弹。
卡沃利指出，当北约的处境变得艰难时，“硬实力”必须成为一种论据。他说：“如果对方带着坦克来，你（也）应该备有坦克”。
卡沃利强调，冷战中得到的一个教训是，武器的精确度很重要。军火工业的生产能力也很重要。谁能以最快的速度生产，谁就会赢得战争。
与此同时，卡沃利在讲话中强调了文职领导的重要性，“我们从这场冲突中得知，文职领导是绝对必要的。它可以动员国家并激励合作伙伴。”
同样就俄罗斯在乌克兰战场的伤亡问题，《纽约时报》2月2日报导称，美国和其他西方国家官员透露称，在乌克兰死亡和受伤的俄罗斯部队人数接近20万人。
更早前，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）今年1月在德国出席新闻发布会答记者问时表示：“就伤亡而言，你知道，战争中的伤亡数字总是令人怀疑的。但我要告诉你，俄罗斯的伤亡，上次我公开报告时，我说远超10万人。我想说的是，现在已经大大超过了10万人。”
此外，挪威国防军司令克里斯托弗森上将（Eirik Kristoffersen）1月22日在受访时表示，截止当时，俄罗斯在乌克兰死伤人数已开始接近约18万人，而乌克兰的损失可能超过10万人死伤，另有约3万名乌克兰平民在战争中丧生。他没有具体说明这些数字是如何计算的。
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