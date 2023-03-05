德总理朔尔茨：中国如果对俄运交武器将有“后果”

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Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 17 février 2023.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 17 février 2023. AP - Michael Probst
作者： 法广
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中央社综合外电报导 ：德国总理朔尔茨表示，如果中国为俄罗斯在乌克兰的战争而对莫斯科提供武器，这将会有“后果”。不过他同时表示，对于北京将会避免这么做相对乐观。

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朔尔茨总理两天前在华盛顿与美国总统拜登会谈，之后接受美国有线电视新闻网（CNN）访谈的内容3月5日播出，作出以上的表示。

美国官员最近就中国可能不再只是旁观，而将开始对俄罗斯提供武器弹药一事提出警告。朔尔茨访美行前则已敦促北京：不但不要对莫斯科提供武器，更应该运用影响力催促莫斯科从乌克兰撤军。

美联社报导，朔尔茨在访谈中被问到是否能够想像，一旦中国援助俄罗斯而对北京实施制裁，他回答：“我认为那将会有后果，但是现在这阶段我们还在表明这不该发生。我们在这件事情上的要求将会获得成效，我对此相对乐观。但是我们必须紧盯著，我们会非常、非常谨慎。”

朔尔茨没有针对将有什么后果进行详述，德国是欧洲第一大经济体，中国近年来一直是它的最大贸易伙伴。

返回德国的朔尔茨5日在内阁会见欧盟执会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）后被问到，是否接获美国提供有关中国考虑运交武器的证据，以及如果中国帮助俄罗斯，是否支持对北京制裁。

朔尔茨表示：“我们都同意，一定不能够运送武器，中国政府也已经表示不会运送任何武器。这就是我们的要求，我们正密切注意着。”

范德赖恩表示：“我们目前还没有证据，但是我们必须每天紧盯。” 她表示，欧盟会否制裁中国“是假设性问题，只有等到真的发生了才能够回答”。

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