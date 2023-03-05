德总理朔尔茨：中国如果对俄运交武器将有“后果”

中央社综合外电报导 ：德国总理朔尔茨表示，如果中国为俄罗斯在乌克兰的战争而对莫斯科提供武器，这将会有“后果”。不过他同时表示，对于北京将会避免这么做相对乐观。

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朔尔茨总理两天前在华盛顿与美国总统拜登会谈，之后接受美国有线电视新闻网（CNN）访谈的内容3月5日播出，作出以上的表示。

美国官员最近就中国可能不再只是旁观，而将开始对俄罗斯提供武器弹药一事提出警告。朔尔茨访美行前则已敦促北京：不但不要对莫斯科提供武器，更应该运用影响力催促莫斯科从乌克兰撤军。

美联社报导，朔尔茨在访谈中被问到是否能够想像，一旦中国援助俄罗斯而对北京实施制裁，他回答：“我认为那将会有后果，但是现在这阶段我们还在表明这不该发生。我们在这件事情上的要求将会获得成效，我对此相对乐观。但是我们必须紧盯著，我们会非常、非常谨慎。”

朔尔茨没有针对将有什么后果进行详述，德国是欧洲第一大经济体，中国近年来一直是它的最大贸易伙伴。

返回德国的朔尔茨5日在内阁会见欧盟执会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）后被问到，是否接获美国提供有关中国考虑运交武器的证据，以及如果中国帮助俄罗斯，是否支持对北京制裁。

朔尔茨表示：“我们都同意，一定不能够运送武器，中国政府也已经表示不会运送任何武器。这就是我们的要求，我们正密切注意着。”

范德赖恩表示：“我们目前还没有证据，但是我们必须每天紧盯。” 她表示，欧盟会否制裁中国“是假设性问题，只有等到真的发生了才能够回答”。

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