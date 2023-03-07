德国拟禁止5G网络使用华为、中兴特定组件

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据德国《时代周报》3月6日援引消息人士的话报导，德国政府计划禁止电信运营商在其5G网络中使用华为和中兴通讯的特定组件，这可能是解决安全顾虑的一个重要举措。消息人士说，这项禁令可能包括已经安装在网络中的组件，将要求运营商移除和更换这些组件。

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德国政府目前正在更广泛地重新评估与其最大贸易伙伴中国的关系，没有立即回复路透社的置评请求。华为的一位发言人表示，不对猜测发表评论，并说公司在向德国和世界其他地方提供技术的20年中有着“非常好的安全记录”。中兴没有立即回复置评请求。

德国智库全球公共政策研究所所长本纳(Thorsten Benner)评论说，“魔鬼藏在细节里，如果这包括近年来运营商过度使用华为的所有接入网络组件，那将是一个重大进步。”

虽然整个欧洲的多个国家仍在制定电信政策，但到目前为止，只有英国和瑞典禁止华为和中兴供应关键的5G网络设备。本纳指出，“但现在还不清楚（德国）当局将确定的关键组件是什么”。

2021年，德国通过了《IT安全法2.0》，为下一代网络的电信设备制造商设置了很高的安全标准，但没有像其他一些国家那样禁用华为和中兴的设备。一份新的报告显示，德国的5G无线接入网设备（RAN）实际上已经比4G网络更加依赖华为，尽管运营商已经避免在核心网络中使用该公司的技术。

一项分析中国电信公司占欧洲市场份额的研究估计，2020年，德国57%的4G无线接入网设备来自中国供应商。2022年，德国59%的5G无线接入网设备来自中国供应商。

《时代周报》报导指，德国政府的网络安全机构和内政部几个月来一直在检查不断增长的5G网络中是否有可能使其安全受到威胁的组件。政府消息人士说，这项调查还没有正式结束，但结果已经很清楚。

德国政府将禁止运营商在5G网络中使用来自华为和中兴的某些控制元素。德国内政部没有回复评论请求。德国《商报》报导称，柏林的努力可能会产生严重后果——影响与北京的关系，也会影响德国网络运营商扩大5G移动通信标准的计划。

德国电信、沃达丰集团和西班牙电信等运营商必须做好准备，随后从属于关键基础设施的系统中移除来自华为和中兴的已安装特定组件。一位高级官员表示，这些公司将不得不自己承担据称相当大的成本。

多年来，柏林各部委一直在讨论中国技术公司参与德国5G移动网络的问题，权衡情报部门的警告和经济利益。现在，德国政府已经得出结论，来自华为和中兴的“安全相关”组件被大规模地安装在德国网络中。这位官员说，这是关于“可以使一个国家行使政治权力”的技术。

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