法国的通涨高峰将岀现在今年6月，欧洲中央银行行长拉加德尽力降通涨

法国

欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德今天表示，她将采取一切必要行动，使居高不下的通货膨胀降温，并让物价恢复稳定。

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以法国为例，去年10月的通涨率是10· 4%，今年2月的通涨率是8· 5%. 法国央行行长之前表示，法国的通涨高峰将岀现在今年6月，回到2 ％通涨目标的进程将是漫长的。

法新社报道，拉加德在世界贸易组织（WTO）于瑞士日内瓦总部举行的活动中致词，她说欧洲央行将竭尽一切努力，来对抗严重打击欧元区多数国家的通膨状况。

拉加德表示：「我们将让物价恢复稳定，并将采取一切必要行动。高通膨的首要受害者是底层民众、弱势人口，这样的情况令人难以接受。」

拉加德与WTO秘书长伊卫拉一同出席国际妇女节活动，她致词时还强调，女性是最能感受到通膨迫切压力的一大族群，「女性是薪酬最低的一群。」 欧洲央行为达到让通膨率降回2%的目标，去年7月开始以空前速度调升利率，并示意本月稍晚将再升息0.5个百分点（2码）。拉加德上周又说，欧元区可能还需要更多升息行动。

拉加德今天表示：「身为欧洲央行总裁，我的职责相当有限，但具有关键重要性，那就是确保物价稳定。」

拉加德说，她的职责是对抗「通货膨胀，这是由能源危机所引起，而能源危机又是由（俄罗斯）对乌克兰发动的可怕战争所造成」。

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