格鲁吉亚政府无条件撤回引发民间抗议的外国代理人法案

格鲁吉亚/外国代理人法案

2023年3月7日，格鲁吉亚执政党推动议会一读通过一项外国代理人法案，要求接受国外资金超过20%的非政府团体注册为外国代理人。数千民众当晚就聚集首都街头，表达抗议。警方利用催泪弹和高压水龙试图驱散入群。

格鲁吉亚首都爆发大规模集会抗议活动两天之后，执政党9日宣布无条件撤回议会一读通过的外国代理人法律草案。欧洲联盟驻第比利斯代表团对政府撤回法案的决定表示欢迎，但格鲁吉亚反对党9日联合呼吁民众继续集会抗议，以“确保格鲁吉亚走上亲西方道路”。

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格鲁吉亚执政党推动的外国代理人法律草案7日在议会一读通过后，当晚即引发民间抗议。8日，数万人再次聚集首都街头，尤其是议会大厦附近抗议。警方动用催泪弹和高压水龙，试图驱散人群。据格鲁吉亚内政部8日公布的消息，当天至少有77人被警方传讯，警方也有50人在警民中受伤。

这场民间抗议的导火索是议会7日一读通过的一项法律草案。该草案要求境内非政府团体和媒体接受外国资金超过20%时，必须以外国代理人注册，否则将被罚款。但反对派人士认为，执政党支持的这项法案与此前俄罗斯打压独立媒体、人权组织以及反对派人士的法案相似。一名青年集会者向法新社表示，这项法律草案完全违宪，也违背格鲁吉亚人想要加入欧盟和北约的心愿。一名16岁的少年也向法新社表示，大家不想让俄罗斯决定自己的未来。一些集会人士挥舞着格鲁吉亚国旗以及欧盟旗帜，还有人高喊：不要俄罗斯法律。

格鲁吉亚在俄罗斯去年发动入侵乌克兰战争几天之后，就与乌克兰以及摩尔多瓦一道要求加入欧洲联盟。欧盟于去年6月同意给予乌克兰以及摩尔多瓦入盟候选国身份，但要求格鲁吉亚做出多项改革后，才可以获得入盟候选国身份。格鲁吉亚政府近年来的一些表现被解读为民主倒退，引发批评。

欧盟理事会主席博雷利8日批评这项外国代理人法案于欧盟价值观以及格鲁吉亚想要加入欧盟的努力不相容。美国同天也对这项法案表达忧虑。

格鲁吉亚执政党9日宣布无条件撤回相关法案。但当地多个反对党发表联合声明，呼吁民众继续游行抗议，以“确保格鲁吉亚走上亲西方道路”。

的确，政府虽然撤回了法案，但并未完全放弃。民间社会担心法案会在几个月后改头换面，进入二读审议。该国总统8日呼吁政府废除该草案，并表示她会以否决权，阻止法案通过。但执政党目前掌握议会多数席位，总统的否决权效力有限。

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